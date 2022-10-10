Дождливая и холодная погода пришла в Новосибирск

11 октября днем будет небольшой дождь с порывистым ветром до 16 м/с и температурой до +13 градусов. Ночью ожидается до +6 градусов. 12 октября тоже будет небольшой дождь ночью, а вот днем осадков не будет. Ветер снова будет, как и во вторник, а вот ночью потеплеет до +5 градусов, а днем до +12.