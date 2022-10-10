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Дождливая и холодная погода пришла в Новосибирск

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
В Новосибирске началось ощутимое похолодание и в скором времени пройдут дожди, а затем снова появится ясное небо. Информацию предоставили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова рассказала, что над городом зависла прохладная воздушная масса, из-за которой и появились прерывистые дожди. Осадки перестанут выпадать 13 октября, но теплее сильно не станет.

11 октября днем будет небольшой дождь с порывистым ветром до 16 м/с и температурой до +13 градусов. Ночью ожидается до +6 градусов. 12 октября тоже будет небольшой дождь ночью, а вот днем осадков не будет. Ветер снова будет, как и во вторник, а вот ночью потеплеет до +5 градусов, а днем до +12.

Самая благоприятная погода ожидается 13 октября – 0 градусов ночью, а днем до +10 градусов. Без осадков.

#Общество#Новосибирск#Погода#Александр Кондратьев
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