Эксперты выступили против резких запретительных мер в сфере экспорта кедрового ореха

Депутат поддержал идею наведения порядка в сфере сбора и экспорта кедрового ореха. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в отдаленных подтаежных селах и деревнях с рабочими местами, где можно зарабатывать достойную зарплату, есть серьезные проблемы. Там на сборе кедрового ореха зарабатывают в сезон от 100 до 300 тысяч рублей, на эти деньги люди могут купить новые вещи, технику, сделать ремонт и подготовится к зиме.