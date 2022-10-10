Эксперты выступили против резких запретительных мер в сфере экспорта кедрового ореха

Представители отрасли согласились с тем, что комплексный подход к регулированию рынка нужен, однако они выразили солидарное опасение, что резкие запретительные меры несут высокие социальные и экономические риски для важной отрасли.
Как пишут «Известия», Минюст России предлагает внести кедровые орехи в перечень стратегически важных товаров и усилить контроль за нелегальным экспортом. Если инициатива будет принята, нарушителям закона будет грозить до 12 лет лишения свободы.
Пристальное внимание к данному продукту связано со значимостью кедрового ореха как экспортного товара. Представители рынка заявили о необходимости комплексного и системного подхода, а также выразили опасения в связи с резкими запретами.
Как отметил политолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин, в сибирской глубинке многие поколения занимались этим ремеслом. «Когда они узнают о планах введения каких-либо ограничений в сфере добыче кедрового ореха, тем более связанных с уголовной ответственностью, местные жители однозначно воспринимают это в штыки», — сказал Паймушкин.
Он выразил надежду, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сможет отстоять комплексный и взвешенный подход к регулированию экспорта кедрового ореха, так как сама является выходцем из региона, где сбор этого продукта — одна из экономических основ для жителей таежных сел.
Отмечается, что цены на кедровый орех уже ощутимо снизились. Представители отрасли связывают это с тревожным ожиданием нововведения компаниями, которые закупают и экспортируют ценный дикорос.
Ряд экспертов считает, что одним из весомых аргументов против необдуманного принятия закона является в первую очередь недостаточная информированность регионов, в которых добыче дикоросов уделяют особое внимание, и отсутствие оценки регулирующего воздействия.
Координатор региональных отделений «Опоры России» по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов отметил, что кедровый орех востребован в мире и порядок в сфере его переработки наводить необходимо.
«Главное — не дать возможность на местах трактовать принятые меры как исключительно карательный инструмент, который можно применять шире, чем того требует здравый смысл и экономическая целесообразность», — считает Соколов.
Если новая законодательная мера отпугнет бизнес, то государство может подорвать экономическую базу многих предприятий, которые интегрированы с населением и выполняют заметную социальную роль, полагает эксперт.
По оценкам специалистов, объем закупок кедровой шишки у населения предприятиями-переработчиками составляет около шести миллиардов рублей в год. Это является серьезным фактором в обеспечении экономической активности на селе.
Как добавил Соколов, профессионалы должны общими усилиями выработать меры по улучшению условий для развития этого направления, а также сделать прозрачными правила работы на рынке пищевых лесных ресурсов.
Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк также считает, что сначала важно дать слово всем участникам рынка, включая бизнес-сообщество, региональные власти и экспертов.
Депутат поддержал идею наведения порядка в сфере сбора и экспорта кедрового ореха. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в отдаленных подтаежных селах и деревнях с рабочими местами, где можно зарабатывать достойную зарплату, есть серьезные проблемы. Там на сборе кедрового ореха зарабатывают в сезон от 100 до 300 тысяч рублей, на эти деньги люди могут купить новые вещи, технику, сделать ремонт и подготовится к зиме.
«К этому сезонному заработку привыкли, и если люди лишатся дополнительного дохода, это очень сильно ударит по карману сельчан. Наведение порядка должно увеличить законные обороты, а не уменьшить их», — подчеркнул Яхнюк.
Стоит отметить, что Россия — главный экспортер кедрового ореха в мире. Основными поставщиками сырья традиционно являются Урал, Сибирь и Дальний Восток. За границу отправляются около 80%, а оставшиеся 20% полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Согласно таможенной статистике, объем экспорта кедровых орехов составляет порядка 15 тыс. тонн в год. Его цена, в зависимости от степени очистки, колеблется от двух до 25 долларов за килограмм.