Генпрокуратура обратила внимание на переносы сроков сдачи ЛДС в Новосибирске

Демешин отметил, что сроки завершения строительства ледового дворца спорта по нацпроекту постоянно меняются. Также с его слов, есть вероятность, что не закончат работы на 29 важных объектах и в других регионах Сибири.
«Это упущения органов власти в организации исполнения мероприятий национальных проектов, отсутствии надлежащего контроля», - сделал вывод представитель Генпрокуратуры.
Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска начали возводить в сентябре 2019 года в рамках подготовки к МЧМ по хоккею-2023. Однако в 2022-м соревнования отменили, а власти уверяли, что арена всё равно будет готова в срок.
Кроме того, по ходу строительства менялись не только даты сдачи объекта, но и цены самого контракта. Сначала работы оценивали в 10 млрд руб., потом их подняли до 13 млрд руб.
Ещё летом этого года во время визита Дмитрия Демешина власти сообщали, что открытие нового ЛДС перенесли на 1 ноября. Тогда рабочие отставали от графика на 90 дней.
Когда до назначенной даты оставалось около месяца и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что арену введут в эксплуатацию 25 декабря 2022 года.
Ранее Atas.info сравнивал темпы строительства дворцов спорта в Новосибирске и Омске. Их начали возводить с разницей почти в год.