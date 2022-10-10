Генпрокуратура обратила внимание на переносы сроков сдачи ЛДС в Новосибирске

Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска начали возводить в сентябре 2019 года в рамках подготовки к МЧМ по хоккею-2023. Однако в 2022-м соревнования отменили, а власти уверяли, что арена всё равно будет готова в срок.