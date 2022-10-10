atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Генпрокуратура обратила внимание на переносы сроков сдачи ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 08:01
Фото: atas.info
Постоянными переносами дат сдачи нового ЛДС в Новосибирске заинтересовался заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин. Эту тему он обсудил в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента России в СФО 8 октября.

Демешин отметил, что сроки завершения строительства ледового дворца спорта по нацпроекту постоянно меняются. Также с его слов, есть вероятность, что не закончат работы на 29 важных объектах и в других регионах Сибири.

«Это упущения органов власти в организации исполнения мероприятий национальных проектов, отсутствии надлежащего контроля», - сделал вывод представитель Генпрокуратуры.

Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска начали возводить в сентябре 2019 года в рамках подготовки к МЧМ по хоккею-2023. Однако в 2022-м соревнования отменили, а власти уверяли, что арена всё равно будет готова в срок.

Кроме того, по ходу строительства менялись не только даты сдачи объекта, но и цены самого контракта. Сначала работы оценивали в 10 млрд руб., потом их подняли до 13 млрд руб.

Ещё летом этого года во время визита Дмитрия Демешина власти сообщали, что открытие нового ЛДС перенесли на 1 ноября. Тогда рабочие отставали от графика на 90 дней.




Что увидели прокуроры на стройке ЛДС в Новосибирске: отставание от графика 90 дней
Узнать подробнее

Когда до назначенной даты оставалось около месяца и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что арену введут в эксплуатацию 25 декабря 2022 года.

Ранее Atas.info сравнивал темпы строительства дворцов спорта в Новосибирске и Омске. Их начали возводить с разницей почти в год.

#ЛДС#Прокуратура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Затмение Солнца увидят новосибирцы 25 октября 2022
8 октября, 12:00
Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
Сегодня, 10:31
Избившего врача скорой из-за бахил шоумена осудили в Новосибирске
Сегодня, 12:53
Синоптики назвали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2022
Сегодня, 08:11
В Новосибирске остановлен мусоросортировочный завод: что будет с раздельным сбором
Сегодня, 10:34