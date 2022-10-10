atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Инвестор пытался оспорить право на строительство больницы в Новосибирской области

Сегодня, 08:07
Фото: atas.info
Инвестор подал жалобу в прокуратуру на министерство здравоохранения региона, что его заявку на строительство инфекционной больницы в поселке Садовый Новосибирской области отклонили не законно. В деле поставил точку Арбитражный суд.

Выяснилось, что заявку отклонили, так как претендент не соответствовал требованиям закона к участнику ГЧП проектов. Истец представил сомнительную гарантию компании, зарегистрированной в другой стране.

Кроме того, сейчас в отношении одного из учредителей компании истца идет процедура банкротства, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По этим причинам у региональной власти возникли сомнения, что инвестор сможет добросовестно выполнить свои обязательства. Тогда заявку и отклонили. Арбитражный суд признал решение Минздрава законным.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области определил привлечь прокуратуру к слушаниям иска Минздрава к застройщику 7-ми поликлиник ООО «Седьмая концессионная компания». Министерство намерено отсудить у концессионера 54 млн. рублей. 

 

#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Суд#Эмилия Каплунская
Подпишитесь
Затмение Солнца увидят новосибирцы 25 октября 2022
8 октября, 12:00
Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
Сегодня, 10:31
Избившего врача скорой из-за бахил шоумена осудили в Новосибирске
Сегодня, 12:53
Синоптики назвали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2022
Сегодня, 08:11
В Новосибирске остановлен мусоросортировочный завод: что будет с раздельным сбором
Сегодня, 10:34
Генпрокуратура обратила внимание на переносы сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 15:01