Инвестор пытался оспорить право на строительство больницы в Новосибирской области

Инвестор подал жалобу в прокуратуру на министерство здравоохранения региона, что его заявку на строительство инфекционной больницы в поселке Садовый Новосибирской области отклонили не законно. В деле поставил точку Арбитражный суд.

Выяснилось, что заявку отклонили, так как претендент не соответствовал требованиям закона к участнику ГЧП проектов. Истец представил сомнительную гарантию компании, зарегистрированной в другой стране. Кроме того, сейчас в отношении одного из учредителей компании истца идет процедура банкротства, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По этим причинам у региональной власти возникли сомнения, что инвестор сможет добросовестно выполнить свои обязательства. Тогда заявку и отклонили. Арбитражный суд признал решение Минздрава законным. Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области определил привлечь прокуратуру к слушаниям иска Минздрава к застройщику 7-ми поликлиник ООО «Седьмая концессионная компания». Министерство намерено отсудить у концессионера 54 млн. рублей.