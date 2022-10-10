ИРИ: Успехи Омской области вошли в «20 главных событий России за 20 лет»

Кроме того, в Омске построен новый двухуровневый мост через Иртыш. Его сдали в эксплуатацию в 2005 году. Он назван в честь 60-летия Победы. Объект имеет длину в пять километров. Из них 650 метров находится над водой. Протяженность шестиполосного моста — 32 метра. По краям имеются смотровые площадки, с которых открывается живописный вид на реку и город. Таким образом, мост стал любимым местом для фотосессий.