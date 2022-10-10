ИРИ: Успехи Омской области вошли в «20 главных событий России за 20 лет»

Эксперты выясняют, что именно из современной истории больше всего повлияло на жизнь молодежи. Респонденты в возрасте от 18 до 35 лет по всей России должны назвать 15 событий, которые повлияли на жизнь страны, и 5 событий – на регион.
В центре внимания сегодня оказалась Омская область. Она известна своими архитектурными, природными, культурными и духовными достопримечательностями. За последние 20 лет тут многое поменялось в лучшую сторону.
В Омске в 2019 году было открыто представительство Эрмитажа, благодаря чему город стал музейной столицей Сибири. В новом комплексе пять этажей. На четвертом этаже находятся экспонаты из Санкт-Петербурга, а на цокольном — экспериментальный театр живописи.
В Омске открылся велотрек мирового класса. За 34 года он стал первым подобным сооружением в стране. Объект спроектирован голландским велогонщиком Сандером Доума и отвечает всем строгим олимпийским стандартам. Протяженность чаши — 250 метров, а максимальный наклон — 43,5 градуса. Внутри чаша покрыта синтетическим материалом, который подходит для тренировок и турниров по фехтованию, единоборствам, акробатике и для других видов спорта. Велотрек открыли в 2014 году.
Кроме того, в Омске построен новый двухуровневый мост через Иртыш. Его сдали в эксплуатацию в 2005 году. Он назван в честь 60-летия Победы. Объект имеет длину в пять километров. Из них 650 метров находится над водой. Протяженность шестиполосного моста — 32 метра. По краям имеются смотровые площадки, с которых открывается живописный вид на реку и город. Таким образом, мост стал любимым местом для фотосессий.
В городе был отреставрирован театр «Галерка», закрытый в 2005 году в связи с его аварийным состоянием. Теперь зрительный зал рассчитан на 298 посетителей.
Проблему нехватки льда в Омске решил центральный спортивный комплекс хоккейной академии «Авангард». На данный момент сюда приезжают на тренировку хоккеисты со всей России. Юные спортсмены могут заниматься здесь в спортивных и тренажерных залах. Кроме того, для них доступны кабинеты медиков и общежитие на 600 мест. Комплекс вмещает в себя 1200 зрителей.