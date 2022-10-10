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Когда начинаются осенние каникулы в ноябре 2022 – календарь для школ

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Осенние каникулы для школьников России, включая Новосибирскую область уже не за горами. Все дети рано или поздно уйдут на заслуженный отдых, а пока Atas.info покажет график каникул в ноябре 2022 года по формам обучения.

Когда каникулы у учащихся в школах по четвертям:

У таких школьников осенние каникулы начнутся с 29 октября по 6 ноября 2022. Расписание опубликовано на сайте Министерства просвещения РФ.

Осенние каникулы школьников, учащихся по триместрам:

Проходящие обучение по триместрам уйдут на каникулы по следующему расписанию - с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября. Эти даты носят рекомендуемый характер. Каждая учебная организация должна сама принять решение, когда отпустить детей на каникулы.

Отмечается, что дети в таком режиме отдыхают чаще, но короче.

Даты школьных каникул при учебе по модульной системе:

После 1 модуля школьники отдыхают с 19 ноября по 27 ноября 2022 года. Также они отдыхали неделю в октябре.

Отдых у школьников гибридной системы обучения осенью:

Дети, учащиеся по гибридной системе отдыхают осенью с 29 октября по 6 ноября 2022 года. Это обучение предполагает дистанционные и онлайн-занятия.

Каникулы учеников данной системы обучения схожи с графиком отдыха детей, получающих общее среднее образование по четвертям.

Стоит отметить, точное расписание каникул в школах завит от региона проживания ребенка. Министерства образования только дают рекомендации, поступающие от Минпросвещения РФ. Сами руководители образовательных учреждений могут определять каникулы в соответствии с учебным планом.

#Алина Шефер#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Каникулы#Школа
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