У таких школьников осенние каникулы начнутся с 29 октября по 6 ноября 2022. Расписание опубликовано на сайте Министерства просвещения РФ.
Проходящие обучение по триместрам уйдут на каникулы по следующему расписанию - с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября. Эти даты носят рекомендуемый характер. Каждая учебная организация должна сама принять решение, когда отпустить детей на каникулы.
Отмечается, что дети в таком режиме отдыхают чаще, но короче.
После 1 модуля школьники отдыхают с 19 ноября по 27 ноября 2022 года. Также они отдыхали неделю в октябре.
Дети, учащиеся по гибридной системе отдыхают осенью с 29 октября по 6 ноября 2022 года. Это обучение предполагает дистанционные и онлайн-занятия.
Каникулы учеников данной системы обучения схожи с графиком отдыха детей, получающих общее среднее образование по четвертям.
Стоит отметить, точное расписание каникул в школах завит от региона проживания ребенка. Министерства образования только дают рекомендации, поступающие от Минпросвещения РФ. Сами руководители образовательных учреждений могут определять каникулы в соответствии с учебным планом.