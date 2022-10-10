Осенние каникулы для школьников России, включая Новосибирскую область уже не за горами. Все дети рано или поздно уйдут на заслуженный отдых, а пока Atas.info покажет график каникул в ноябре 2022 года по формам обучения.

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