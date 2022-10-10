Семьям мобилизованных в Новосибирской области власти обещали оказывать всевозможную поддержку, в том числе и финансовую. Как раз сегодня, 10 октября, губернатор Андрей Травников объявил о выплате 100 000 рублей призывникам. Рассказываем, какие ещё пособия и льготы предусмотрены в регионе и стране.

Какие выплаты и льготы получат мобилизованные и их семьи в Новосибирской области?

Какую зарплату получают мобилизованные в России и можно ли супруге её получать за него?