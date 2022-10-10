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Льготы и выплаты семьям мобилизованных в Новосибирске: актуальный список в 2022 году

Сегодня, 10:47
Фото: atas.info
Семьям мобилизованных в Новосибирской области власти обещали оказывать всевозможную поддержку, в том числе и финансовую. Как раз сегодня, 10 октября, губернатор Андрей Травников объявил о выплате 100 000 рублей призывникам. Рассказываем, какие ещё пособия и льготы предусмотрены в регионе и стране.

Какие выплаты и льготы получат мобилизованные и их семьи в Новосибирской области?

Новосибирская область разово выплатит каждому призванному по частичной мобилизации 100 тысяч рублей. Деньги поступят им на карты уже в октябре 2022 года.

Также в регионе создали пакет мер поддержки семьям мобилизованных. Речь о следующих льготах:

  • Компенсация платы за коммунальные услуги, включая капремонт - 50%;
  • Бесплатное школьное питание для детей мобилизованных;
  • Компенсация за детский сад - 100%, а также помощь с очередями на место.

Какую зарплату получают мобилизованные в России и можно ли супруге её получать за него?

Мобилизованные россияне получают не менее 195 000 рублей ежемесячно. Размер зарплаты зависит от звания, стажа и других факторов. Заработную плату призывника могут получать его члены семьи. Однако изначально деньги начисляются на карту военного, а по желанию можно переоформить адресата.

Например, зарплату военного может получать его супруга. Для этого мужу необходимо оформить лично в банке или в приложении онлайн авто перевод средств на счет жены.

Какие льготы предоставляют призывникам и их семьям в РФ - список?

  • Бесплатный проезд для военных и 25% скидка для семьи при отправлении к месту службы
  • Страхование жизни и здоровья
  • Место в вузе или колледже после службы
  • Освобождение от налога на 1 объект каждого вида имущества, а также на земельный участок до 6 соток
  • Льгота на транспортный налог (зависит от региона)
  • Лечение по государственной гарантии вне очереди
  • Отпуск в любое время + дополнительный на 15 дней
  • Ежемесячные выплаты (на сентябрь 2022 – свыше 3000 рублей) и надбавки к пенсии в размере 32% от социальной.
  • Подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи.

 

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