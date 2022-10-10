Новосибирская область разово выплатит каждому призванному по частичной мобилизации 100 тысяч рублей. Деньги поступят им на карты уже в октябре 2022 года.
Также в регионе создали пакет мер поддержки семьям мобилизованных. Речь о следующих льготах:
Мобилизованные россияне получают не менее 195 000 рублей ежемесячно. Размер зарплаты зависит от звания, стажа и других факторов. Заработную плату призывника могут получать его члены семьи. Однако изначально деньги начисляются на карту военного, а по желанию можно переоформить адресата.
Например, зарплату военного может получать его супруга. Для этого мужу необходимо оформить лично в банке или в приложении онлайн авто перевод средств на счет жены.