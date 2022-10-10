Многокилометровые пробки сковали Новосибирск 10 октября

Действительно, по данным 2ГИС, пробки оцениваются в 6 баллов. Заторы есть на улице Фабричной, Октябрьской магистрали, Зыряновской, Ипподромской, на Красном проспекте. На удивление, но движение по Димитровскому мосту не затруднено.