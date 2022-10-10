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Многокилометровые пробки сковали Новосибирск 10 октября

Сегодня, 02:46
Фото: atas.info

Пробка образовалась на Димитровском мосту в Новосибирске

В понедельник, 10 октября в Новосибирске вновь образовалась многокилометровая пробка на Октябрьском мосту. Об этом рассказали Atas.info очевидцы.

По словам водителя Алексея, движение затруднено как на левом берегу, так и на правом – в районе Речного вокзала. Дорожные заторы заметны на Октябрьском мосту.

«Стоит Немировича-Данченко, Блюхера, проспект Маркса, Большевичка, Кирова и даже центр!!! Дорога на работу занимает минимум 2 часа теперь. Одни говорят что из-за светофоров, другие из-за ремонта этого», - рассказал Atas.info сибиряк.

Действительно, по данным 2ГИС, пробки оцениваются в 6 баллов. Заторы есть на улице Фабричной, Октябрьской магистрали, Зыряновской, Ипподромской, на Красном проспекте. На удивление, но движение по Димитровскому мосту не затруднено.

Напомним, что ранее автомобилисты из Новосибирска столкнулись с проблемой езды на левый берег, ведь на Димитровском мосту образовались огромные пробки

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Пробки
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