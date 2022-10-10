Многокилометровые пробки сковали Новосибирск 10 октября

По словам водителя Алексея, движение затруднено как на левом берегу, так и на правом – в районе Речного вокзала. Дорожные заторы заметны на Октябрьском мосту.
«Стоит Немировича-Данченко, Блюхера, проспект Маркса, Большевичка, Кирова и даже центр!!! Дорога на работу занимает минимум 2 часа теперь. Одни говорят что из-за светофоров, другие из-за ремонта этого», - рассказал Atas.info сибиряк.
Действительно, по данным 2ГИС, пробки оцениваются в 6 баллов. Заторы есть на улице Фабричной, Октябрьской магистрали, Зыряновской, Ипподромской, на Красном проспекте. На удивление, но движение по Димитровскому мосту не затруднено.
Напомним, что ранее автомобилисты из Новосибирска столкнулись с проблемой езды на левый берег, ведь на Димитровском мосту образовались огромные пробки.