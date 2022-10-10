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Мобилизованных из НВВКУ начали отпускать в увольнительные в Новосибирске

Сегодня, 08:24
Фото: atas.info
Призванных в рамках частичной мобилизации начали отпускать из НВВКУ в увольнительные на 12 часов, но такое доступно только для новосибирцев.

«Увольнительные дают не всем. Как я понял, только жителям Новосибирска, которых призвали. Лично я в причине увольнительного указал семейные обстоятельства – дали 12 часов», - рассказал Сиб.фм мобилизованный мужчина.

В увольнительном сразу указывают срок, на время которого можно покинуть территорию НВВКУ. Сейчас можно брать только максимум на 12 часов, а раньше можно было на сутки, но из-за проблемных мобилизованных убрали такую возможность.

Мужчина после приезда домой принял душ и побрился, а потом вместе со своей женой вкусно пообедал – он в надежде перед отправкой на Украину еще сходить в увольнительное, чтобы вкусить все прелести быта.

#Частичная мобилизация в России#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Частичная мобилизация#Спецоперация на Украине#Мобилизация#Война#Александр Кондратьев
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