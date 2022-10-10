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Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным

Сегодня, 03:31
Фото: atas.info
Новосибирские власти приняли решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей каждому призывнику в период частичной мобилизации. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 10 октября.

По словам главы региона, выплата будет перечислена каждому жителю региона, которого призвали на частичную мобилизацию. Размер единовременной выплаты – 100 тысяч рублей. Деньги перечислят в октябре этого года.

«Мною принято решение о единовременных выплатах каждому военнослужащему призванному в рамках частичной мобилизации из резервного фонда областного бюджета 100 тысяч рублей», - подчеркнул Андрей Травников.

Также на территории НВВКУ продолжает работать консультационный центр, оказания консультационной помощи мобилизованным. Всего туда обратились 2 516 человек. Вопросы были бытового характера, например, про воду и отопление. Ответы получали быстро – в течение суток. Там то и спрашивали про положенные выплаты мобилизованным, пока не пришло денежное довольствие в рамках контракта.

Ранее региональное правительство разработало пакет мер социальной поддержки мобилизованным. Теперь, для всех членов семьи, проживающих совместно с мобилизованным гражданином, плата за ЖКУ, включая капремонт, будет компенсирована в размере 50%. Дети мобилизованных будут получать бесплатное питание в школах. Также власти пообещали на 100% компенсировать плату за детский сад.

Напомним, что двое мобилизованных мужчин погибли при неизвестных обстоятельствах в НВВКУ (в пункте формирования призванных в рамках частичной мобилизации).  

Тела призывников нашли за одну неделю – 28 сентября и 2 октября. Умерли они при разных обстоятельствах. В первом случае причиной смерти 35-летнего мобилизованного назвали сердечный приступ (причем проблем с сердцем у него никогда не было), а во втором – возможно, криминальный характер. В настоящее время в обстоятельствах смерти разбираются правоохранители.

Добавим, ранее мы рассказывали, что происходит в мобилизационном пункте в Новосибирске, где погибли двое призванных. Также собрали для вас комментарии в соцсетях, как относятся к произошедшему новосибирцы.

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