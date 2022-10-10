Также на территории НВВКУ продолжает работать консультационный центр, оказания консультационной помощи мобилизованным. Всего туда обратились 2 516 человек. Вопросы были бытового характера, например, про воду и отопление. Ответы получали быстро – в течение суток. Там то и спрашивали про положенные выплаты мобилизованным, пока не пришло денежное довольствие в рамках контракта.