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Новосибирцы насобирали грибы в последние жаркие выходные сезона

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
Грибники ринулись в леса Новосибирской области на последних теплых выходных октября. Своими находками они поделились в грибных группах во «ВКонтакте».

Одна из тихих охотниц Евгения призналась, что завершала грибной сезон ещё в сентябре. Однако аномально теплая погода вынудила её снова съездить в лес за опятами.

«Насобирала несколько ведер всяких разных грибов. Их как будто стало больше, чем было в сентябре, хотя сезон ещё тогда якобы закончился. Ну это шанс опять побаловаться грибочками, раздам друзьям половинку», - рассказала Atas.info сибирячка.

Новосибирцы насобирали в лесах также последние грузди, подтопольники и лисички. Многие, как оказалось, ездили за грибами в Колыванский район. Именно там они обнаружили огромные поляны дикоросов.

Фото: «Грибные места Новосибирска и НСО»/ВК

«Грибов оказалось много, но большинство уже червивые. Придется ещё день потратить на отбор. А потом даже не знаю, на что их можно пустить, на суп или жаркое», - поделились грибники в группе «Грибные места Новосибирска и НСО».

Фото: «Грибные места Новосибирска и НСО»/ВК

Напомним, минувшие выходные выдались очень теплыми в Новосибирской области. А уже с 10 октября в регион придет резкое похолодание с дождями и снегом.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы
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