Новосибирцы насобирали грибы в последние жаркие выходные сезона

Одна из тихих охотниц Евгения призналась, что завершала грибной сезон ещё в сентябре. Однако аномально теплая погода вынудила её снова съездить в лес за опятами.
«Насобирала несколько ведер всяких разных грибов. Их как будто стало больше, чем было в сентябре, хотя сезон ещё тогда якобы закончился. Ну это шанс опять побаловаться грибочками, раздам друзьям половинку», - рассказала Atas.info сибирячка.
Новосибирцы насобирали в лесах также последние грузди, подтопольники и лисички. Многие, как оказалось, ездили за грибами в Колыванский район. Именно там они обнаружили огромные поляны дикоросов.
«Грибов оказалось много, но большинство уже червивые. Придется ещё день потратить на отбор. А потом даже не знаю, на что их можно пустить, на суп или жаркое», - поделились грибники в группе «Грибные места Новосибирска и НСО».
Напомним, минувшие выходные выдались очень теплыми в Новосибирской области. А уже с 10 октября в регион придет резкое похолодание с дождями и снегом.