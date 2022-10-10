Опасное заболевание распространяется из-за животных в Новосибирской области

Это опасное заболевание, приводящее к лихорадке, отекам лица и даже к поражению внутренних органов. Ведомство опубликовало приказ, согласно которому карантин ввели в Новоспасском сельсовете Барабинского района, а также в Сузунском и Коченевском районах.
Также на вероятных переносчиков трихинеллеза открыли охоту. Ими могут быть лисы, свиньи, крысы, кабаны и птицы.
Отмечается, что человек может заразиться после употребления в пищу недостаточно обработанное мясо. В кишечники паразиты размножаются и попадают в мышечные волокна, что приводит к печальным последствиям.