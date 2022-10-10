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Опасное заболевание распространяется из-за животных в Новосибирской области

Сегодня, 04:07
Фото: 1MI
Минприроды Новосибирской области выявило распространение трихинеллеза в трех районах региона. Там ввели карантин.

Это опасное заболевание, приводящее к лихорадке, отекам лица и даже к поражению внутренних органов. Ведомство опубликовало приказ, согласно которому карантин ввели в Новоспасском сельсовете Барабинского района, а также в Сузунском и Коченевском районах.

Также на вероятных переносчиков трихинеллеза открыли охоту. Ими могут быть лисы, свиньи, крысы, кабаны и птицы.

Отмечается, что человек может заразиться после употребления в пищу недостаточно обработанное мясо. В кишечники паразиты размножаются и попадают в мышечные волокна, что приводит к печальным последствиям.

#Алина Шефер#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Заболевание
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