Единовременная выплата в сто тысяч рублей будет перечислена каждому жителю региона, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Деньги поступят уже в октябре 2022 года. Средства выделят из бюджета области – дополнительно к федеральному денежному довольствию.
Размер довольствия зависит от звания и должности служащего. Кроме того, поощряются и успехи в поле боя. По данным от военного комиссариата Новосибирской области денежное довольствие составляет:
Как известно, жизнь и здоровье военнослужащих застраховано. При ранении, травме или гибели возможны следующие выплаты:
Кроме того, во многих регионах установлены собственные выплаты для участников спецоперации. Примерно 39 субъектов страны назначают семьям погибших разовую выплату 1 миллион рублей.