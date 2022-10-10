Единовременная выплата в сто тысяч рублей будет перечислена каждому жителю региона, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Деньги поступят уже в октябре 2022 года. Средства выделят из бюджета области – дополнительно к федеральному денежному довольствию.