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По 100 тысяч рублей дополнительно получат мобилизованные из Новосибирской области

Сегодня, 06:06
Фото: тг-канал Андрея Травникова
Мобилизованные из Новосибирской области получат дополнительную выплату из регионального бюджета - по 100 тысяч рублей. Такое решение озвучил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 10 октября. Какие еще выплаты положены призывникам – в материале Atas.info.

Единовременная выплата в сто тысяч рублей будет перечислена каждому жителю региона, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Деньги поступят уже в октябре 2022 года. Средства выделят из бюджета области – дополнительно к федеральному денежному довольствию.  

Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
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Размер довольствия мобилизованного в 2022 году

Размер довольствия зависит от звания и должности служащего. Кроме того, поощряются и успехи в поле боя. По данным от военного комиссариата Новосибирской области денежное довольствие составляет:

  • рядовой – старший сержант: от 200 242 до 467 761 рублей
  • старшина – старший прапорщик: от 224 010 до 481 766 рублей
  • лейтенант – от 234 580 до 491 959 рублей.
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Дополнительные выплаты за участие в активных наступательных действиях следующие:

  • за участие в активных наступательных действиях — 8 000 рублей/сутки;
  • за участие в активных наступательных действиях в отряде ШТОРМ — 50 000 рублей за каждый километр продвижения.
  • Также возможны доп. выплаты за счет региональных бюджетов или доп. выплаты за захват военной техники противника.

 

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Размер страховки служащего в 2022 году

Как известно, жизнь и здоровье военнослужащих застраховано. При ранении, травме или гибели возможны следующие выплаты:

  • гибель — 2 968 464 рубля;
  • лёгкое ранение — 74 211 рублей;
  • тяжёлое ранение — 296 846 рублей;
  • признание негодным из-за военной травмы — 2 968 464 рубля.

Кроме того, во многих регионах установлены собственные выплаты для участников спецоперации. Примерно 39 субъектов страны назначают семьям погибших разовую выплату 1 миллион рублей.

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