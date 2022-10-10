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Повестка «До особого распоряжения» к чему обязывает — разъяснения юристов

Сегодня, 06:43
Фото: military lawyer / VK
Повестка на фото не соответствует той, которая описывается в новости.
Жители Новосибирска начали получать повестки в военкомат с отметками «До особого распоряжения» в рамках частичной мобилизации, значение которых мало кто понимает. Юристы заявили, что такие повестки не являются официальными и можно на них не реагировать.

Напомним, что Atas.info писал о 47-летнем общественнике Михаиле Мезенцеве из Новосибирска, который получил повестку «До особого распоряжения». Первую он получил на работе, а после этого в военкомате с этой странной отметкой. При этом в военном комиссариате даже не объяснили значение формулировки.

Юрист Алексей Степанов объяснил в юридической соцсети «9111», что в повестке обязательно должна присутствовать дата, время и печать. Если этого в ней нет, то ничего не будет, если не реагировать на данную повестку.

Нет даты, нет времени. Значит ничего вам не будет. Пусть другую шлют, — заявил Алексей.

Такого же мнения придерживается и юрист Дарья Разина — она тоже указала на дату и время, отметив, что такая «бумажка» не является повесткой.

Стоит отметить, что если повестка не имеет юридической силы, тогда можно без проблем передвигаться между регионами России и даже летать на отдых в другие страны — это не должно никак наказываться, потому что такая повестка является скорее «просьбой прийти», чем обязательством. 

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