Напомним, что Atas.info писал о 47-летнем общественнике Михаиле Мезенцеве из Новосибирска, который получил повестку «До особого распоряжения». Первую он получил на работе, а после этого в военкомате с этой странной отметкой. При этом в военном комиссариате даже не объяснили значение формулировки.
Юрист Алексей Степанов объяснил в юридической соцсети «9111», что в повестке обязательно должна присутствовать дата, время и печать. Если этого в ней нет, то ничего не будет, если не реагировать на данную повестку.
Нет даты, нет времени. Значит ничего вам не будет. Пусть другую шлют, — заявил Алексей.
Такого же мнения придерживается и юрист Дарья Разина — она тоже указала на дату и время, отметив, что такая «бумажка» не является повесткой.
Стоит отметить, что если повестка не имеет юридической силы, тогда можно без проблем передвигаться между регионами России и даже летать на отдых в другие страны — это не должно никак наказываться, потому что такая повестка является скорее «просьбой прийти», чем обязательством.