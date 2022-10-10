По прогнозы синоптиков, температура в октябре будет в пределах нормы. Средние месячные показатели составят +2…+4 градуса.
В первые дни месяца температура колебалась от +2…+17 градусов, а ночью -1…+5 градусов.
Во второй декаде ночная температура опустится до -3…+2 градусов, днем же поднимется до +9…+14.
В конце октября днем будет +5…+12, а ночью в пределах -5…+5 градусов. Иногда столбик термометра может показать -10.
Ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в третьей декаде октября пойдет только снег.