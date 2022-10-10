В Новосибирске в октября стоит ожидать небольшие морозы и снегопады, о чем сообщается в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По прогнозы синоптиков, температура в октябре будет в пределах нормы. Средние месячные показатели составят +2…+4 градуса. В первые дни месяца температура колебалась от +2…+17 градусов, а ночью -1…+5 градусов. Во второй декаде ночная температура опустится до -3…+2 градусов, днем же поднимется до +9…+14. В конце октября днем будет +5…+12, а ночью в пределах -5…+5 градусов. Иногда столбик термометра может показать -10. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в третьей декаде октября пойдет только снег.