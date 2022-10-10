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Синоптики назвали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2022

Сегодня, 01:11
Фото: 1MI
В Новосибирске в октября стоит ожидать небольшие морозы и снегопады, о чем сообщается в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По прогнозы синоптиков, температура в октябре будет в пределах нормы. Средние месячные показатели составят +2…+4 градуса.

В первые дни месяца температура колебалась от +2…+17 градусов, а ночью -1…+5 градусов.

Во второй декаде ночная температура опустится до -3…+2 градусов, днем же поднимется до +9…+14.

В конце октября днем будет +5…+12, а ночью в пределах -5…+5 градусов. Иногда столбик термометра может показать -10.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в третьей декаде октября пойдет только снег.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022#Погода
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