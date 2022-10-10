Согласно новостным источникам, первый этап частичной мобилизации в Новосибирской области подошел к концу. Соответствующие сведения были представлены губернатором Андреем Травниковым.
О том, что первая волна частичной мобилизации подошла к концу в регионе, появились данные 3 октября. В рамках совещания руководитель региона подчеркнул, что мобилизационное задание было выполнено. По его словам, почти во всех городах была развернута большая работа.
Согласно информации из СМИ, военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев дал комментарии относительно основных вопросов, связанных с частичной мобилизацией в сентябре. Он отметил, что в рамках частичной мобилизации не будут призваны солдаты срочной службы. Некоторым категориям граждан предоставляется отсрочка.
По данным военного комиссара, главным критерием для призыва является ВУС. Он подчеркнул, что первоочередно рассматриваются граждане с первой категорией не старше 35 лет. Отсрочка от призыва предоставляется тем, кто получил бронь на производстве или был признан негодным по состоянию здоровья. Получают отсрочку граждане, ухаживающие за родственником-инвалидом, опекуны и попечители родных братьев и сестер, многодетные отцы.
После получения повестки рядовой, сержант или офицер запаса обязан прибыть по указанному в документе адресу в назначенное время. В дальнейшем организуется медицинский осмотр и уточняется иная информация о человеке. Ранее после выступления президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу стало известно, что будет призвано 300 тысяч человек.
В нескольких регионах появляются сведения об окончании частичной мобилизации 2022 года. При этом есть вероятность начала второй волны примерно за месяц до 2023 года. Соответствующий комментарий дал военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его мнению, те, кто не попал в первый этап, могут попасть в следующий. Есть вероятность, что он начнется ближе к концу ноября. Эксперт отметил, что кроме существующих войск, требуются резервы, согласно его подсчетам.
По мнению специалиста, при следующей частичной мобилизации смогут оказать поддержку те, кто сейчас уйдет в запас после прохождения службы. Он рассчитал, что это около 90 тысяч военнослужащих, которые имеют требующиеся для фронта специальности.
Военный эксперт отметил, что повторная волна не может начаться ранее, чем закончится текущая. Он допустил, что могут поменяться требования к лицам, которые подлежат службе. По его словам, сейчас при необходимости призывают людей среднего возраста. Это те граждане, которым более 40-45 лет.
По мнению специалиста, во время новой волны может поменяться число мобилизованных, кого заберут на службу. При следующей волне возможны новые проблемы, так как в первую волну ушли те, кто уже служил и имеет опыт. В следующую волну могут призываться люди, которые далеки от армии или проходил службу давно. Есть вероятность, что бронь будет сокращаться.
Ранее появилась информация о том, что осенний призыв в регионе был перенесен на 1 ноября. На службу попадут примерно 120 тысяч граждан, возраст которых составляет 18-27 лет. Отмечается, что призыв будет завершен 31.12.2022.
Сроки призыва были перенесены из-за того, что военкоматы оказались загружены работой в связи с частичной мобилизацией.