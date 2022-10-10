По мнению специалиста, во время новой волны может поменяться число мобилизованных, кого заберут на службу. При следующей волне возможны новые проблемы, так как в первую волну ушли те, кто уже служил и имеет опыт. В следующую волну могут призываться люди, которые далеки от армии или проходил службу давно. Есть вероятность, что бронь будет сокращаться.