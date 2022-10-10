Крупный мусоросортировочный завод компании "Артика Сити", расположенный на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска, прекратил работу. Как сообщили в компании, это связано с критически малым объемом отходов, которые привозят на комплекс. По словам руководителя завода Александра Волкова, региональный оператор по обращению с отходами, компания "Экология-Новосибирск", практически перестала поставлять содержимое контейнеров для раздельного сбора мусора. Как заявил Волков, регоператор, собирая с горожан деньги, не развивает раздельный сбор, а направляет финансовые потоки в Москву.