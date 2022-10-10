Крупный мусоросортировочный завод компании "Артика Сити", расположенный на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска, прекратил работу. Как сообщили в компании, это связано с критически малым объемом отходов, которые привозят на комплекс. По словам руководителя завода Александра Волкова, региональный оператор по обращению с отходами, компания "Экология-Новосибирск", практически перестала поставлять содержимое контейнеров для раздельного сбора мусора. Как заявил Волков, регоператор, собирая с горожан деньги, не развивает раздельный сбор, а направляет финансовые потоки в Москву.
В свою очередь, директор "Экологии-Новосибирск" Лариса Анисимова говорит, что регоператор не имеет отношения к проблемам мусоросортировочного завода. Транспортировку отходов осуществляет муниципальное предприятие "САХ", которое якобы, вывозит предварительно рассортированный мусор на муниципальные полигоны "Гусинобродский" и "Левобережный", где осуществляется их окончательная досортировка.
Сейчас завод "Артика Сити" выставлен на продажу, начальная стоимость комплекса – 22 миллиона рублей. Однако, как подчеркнул Александр Волков в интервью НГС, он не исключает возобновления работы комплекса после смены регионального оператора.
Напомним, "Экология-Новосибирск" находится в стадии банкротства, в компании введено внешнее управление. Задолженность регоператора перед компаниями по транспортировке мусора составляет 1 858 282 00 рублей.
Тем временем, правительство Новосибирской области обнародовало условия двух концессионных соглашений на строительство полигонов для хранения и сортировки ТБО в Верх-Туле и на землях Раздольненского сельсовета.