В Новосибирске погиб протаранивший иномарку и ограждение водитель Land Rover

Установлено, что 65-летний мужчина за рулем «Ровера» ехал в сторону улицы Дуси Ковальчук и у дома по Дачной, 36 врезался в припаркованную машину Škoda Roomster. После он проехал несколько метров по тротуару и влетел в ограждение.