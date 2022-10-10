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В Новосибирске погиб протаранивший иномарку и ограждение водитель Land Rover

10 октября 05:21
Фото: ГИБДД Новосибирска
Водитель автомобиля Land Rover погиб после ДТП с припаркованной иномаркой и ограждением в Заельцовском районе Новосибирска утром 10 октября. Подробностями с места аварии поделились сотрудники ГИБДД региона.

Установлено, что 65-летний мужчина за рулем «Ровера» ехал в сторону улицы Дуси Ковальчук и у дома по Дачной, 36 врезался в припаркованную машину Škoda Roomster. После он проехал несколько метров по тротуару и влетел в ограждение.

«На место приезжали инспекторы ДПС и карета скорой помощи. Медики не смогли спасти мужчину. Он скончался. Сейчас все детали ДТП устанавливают следователи», - пояснила старший инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Напомним, подобная смертельная авария уже случалась в Бердске 7 сентября. Тогда водитель ВАЗ влетел в маршрутку на остановке, а потом в заносе протаранил ограждение и погиб.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Алина Шефер
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