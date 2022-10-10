В Новосибирске погиб протаранивший иномарку и ограждение водитель Land Rover

Установлено, что 65-летний мужчина за рулем «Ровера» ехал в сторону улицы Дуси Ковальчук и у дома по Дачной, 36 врезался в припаркованную машину Škoda Roomster. После он проехал несколько метров по тротуару и влетел в ограждение.
«На место приезжали инспекторы ДПС и карета скорой помощи. Медики не смогли спасти мужчину. Он скончался. Сейчас все детали ДТП устанавливают следователи», - пояснила старший инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Напомним, подобная смертельная авария уже случалась в Бердске 7 сентября. Тогда водитель ВАЗ влетел в маршрутку на остановке, а потом в заносе протаранил ограждение и погиб.