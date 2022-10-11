Двух жителей Новосибирска будут судить за махинации с пособиями

Сотрудники ведомства выяснили, что с ноября 2016 года по декабрь 2019 года из фонда социального страхования похищались деньги. В этом могут быть замешаны 57-летний управляющий 4 фирмами и его 34-летний коллега.
Они на бумаге завышали размеры заработных плат сотрудников и оформляли на них пособия. В некоторых случаях для тех же целей находили людей с заболеваниями, которые временно не трудоспособны.
Полученные выплаты тратили на личные нужды. Им удалось нажить капитал в 6 млн рублей.
Имущество новосибирцев арестовали. Дело передали в Центральный суд для рассмотрения.