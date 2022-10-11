atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двух жителей Новосибирска будут судить за махинации с пособиями

Сегодня, 04:14
Фото: 1MI
В Новосибирске двоих мужчин обвиняют в мошенничестве при выплате пособий. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сотрудники ведомства выяснили, что с ноября 2016 года по декабрь 2019 года из фонда социального страхования похищались деньги. В этом могут быть замешаны 57-летний управляющий 4 фирмами и его 34-летний коллега.

Они на бумаге завышали размеры заработных плат сотрудников и оформляли на них пособия. В некоторых случаях для тех же целей находили людей с заболеваниями, которые временно не трудоспособны.

Полученные выплаты тратили на личные нужды. Им удалось нажить капитал в 6 млн рублей.

Имущество новосибирцев арестовали. Дело передали в Центральный суд для рассмотрения.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пособие#Мошенничество#Прокуратура
Подпишитесь
Курочка сменила Анисимову во главе регоператора "Экология-Новосибирск"
Сегодня, 11:01
Второклассник умер на уроке физкультуры в школе под Новосибирском
Сегодня, 09:37
Медок и рыбка: 15 октября в Новосибирске пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Сегодня, 08:49
Общегородской субботник состоится в Новосибирске 15 октября
Сегодня, 10:40
Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
Вчера, 10:31
Глава района из Новосибирской области поехал добровольцем на спецоперацию в Украине
Вчера, 18:42