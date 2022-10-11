Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко выложил в социальных сетях запись отчета министра экономического развития регионального правительства Льва Решетникова перед депутатским корпусом. Речь шла о ходе реализации концессионных соглашений, которые заключило правительство с различными бизнес-структурами. В частности, обсуждали документ, согласно которому ООО "Пятая концессионная компания "Просвещение" должна построить в Новосибирске шесть новых школ.
Соглашение предусматривает завершение всей проектно-сметной документации и начало строительства до конца текущего года. Однако, по словам заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова, ситуация с реализацией концессионного соглашения "неоднозначная". Пока только проект одной школы сдан на госэкспертизу, И только "при больших трудах" все остальные документы могут быть готовы к концу 2022 года. И вероятно, региональное правительство больше не доверяет концессионеру.
"Если там будут хорошие решения, мы просто выкупим эти проекты, чтобы не закрыть сам проект по строительству школ и будем строить собственными силами ", - заявил Владимир Знатков.
"Если хоть на день просрочится по школам, значит, мы расторгаем концессию", - поддержал Знаткова председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Однако, где брать деньги на строительство этих школ собственными силами, представители законодательной и исполнительной власти не уточнили. Между тем, зампредседателя регионального парламента Ирина Диденко, подчеркнув, что совершенно очевидно – уложиться в оговоренные сроки уже невозможно, напомнила коллегам, что на реализацию соглашения выделен федеральный грант. А по правилам, в случае нарушения сроков реализации государственно-частного партнерства эти деньги областной бюджет должен вернуть. В конечном счете, речь может идти о сумме, превышающей один миллиард рублей.
Лев Решетников, в свою очередь, заметил: отставание по срокам не означает приговор концессионному соглашению. По его словам, многое будет завить от того, как инвестор выполнит свои обязательства по проектированию. Глава регионального Минэкономразвития, ссылаясь на практику реализацию нацпроектов на территории Новосибирской области, считает, что перенос сроков сдачи вполне возможен и не несет за собой ничего фатального. Нужно просто заключить об этом дополнительное соглашение с федеральным министерством.
"С точки зрения техники мы так каждый год делаем, постоянно и по всем нацпроектам, если вдруг что-то там сбилось. Но это при учете, что инвестор свои обязательства будет выполнять", - сообщил Решетников.
Разрыв соглашения на строительство шести школ в Новосибирске выглядит весьма логичным шагом. В мае текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже заявил об отказе от реализации второго этапа государственно-частного партнерства. В его рамках к 2024 году в областном центре должны были построить три школы. Тогда глава региона обосновал это высокими ставками по кредитам и подчеркнул, что строительство этих школ в рамках государственного заказа обойдется дороже, но зато "ситуация будет понятная". И вот теперь, похоже, дело дошло до отказа от первого этапа концессии.
Все это укладывается в общую картину реализации концессионных соглашений, которые правительство Новосибирской области заключает с различными бизнес-структурами, в первую очередь, конечно, речь идет о группе "ВИС".
"Из 18 крупных ГЧП соглашений и концессий, заключенных в 2016-2019 годах, ни одно соглашение не реализовано в установленные соглашениями сроки, сами сроки реализации ГЧП и концессий легко и без последствий переносятся по решению нашего правительства в угоду концессионерам, стоимость ГЧП и концессий после повторных экспертиз увеличиваются в два-три раза, в ходе проведения повторных экспертиз в соглашениях меняются физические объемы работ, происходит изменение конструктивных, организационно-технологических и других решений, хотя, согласно федерального законодательства, при проведении повторных экспертиз изменение первоначальных технических заданий не допускается", - резюмирует Вадим Агеенко.
В конце 2021 года власти Новосибирской области и ООО "Пятая концессионная компания "Просвещение" заключили концессионные соглашения на строительство в Новосибирске шести школ общей площадью около 91,5 тыс. кв. м, рассчитанных на 5,7 тысяч учебных мест. Учебные заведения должны появиться в отдаленных районах Новосибирска, на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большая, Спортивная и Пролетарская. Общий объем инвестиций на тот момент оценивался в 8,3 млрд руб. В общей сложности за 16 лет действия концессий объем федерального финансирования должен был составить около 5,9 млрд руб., областного — 8,78 млрд руб.
Позже инвестор предложил в качестве второго этапа проекта построить еще три школы на 2 тысячи учебных мест.