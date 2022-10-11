Разрыв соглашения на строительство шести школ в Новосибирске выглядит весьма логичным шагом. В мае текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже заявил об отказе от реализации второго этапа государственно-частного партнерства. В его рамках к 2024 году в областном центре должны были построить три школы. Тогда глава региона обосновал это высокими ставками по кредитам и подчеркнул, что строительство этих школ в рамках государственного заказа обойдется дороже, но зато "ситуация будет понятная". И вот теперь, похоже, дело дошло до отказа от первого этапа концессии.