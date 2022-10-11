Ирине Курочке 44 года, кроме "Экологии-Новосибирск" она числится конкурсным управляющим еще в 6 компаниях, среди которых выделяется скандально известная фирма по торговле автомобилями "СЛК-Моторс Юг". Кроме того, Курочка занимается процедурами банкротства в МУП ЖЭО рабочего поселка Линево, в новосибирской аптечной компании ООО "Капитал", животноводческом хозяйстве "Пихтовское" Колыванского района, финансовой компании "Сибирьторг" и в компании "Томск Экосервис", в качестве деятельности которой указан сбор и обработка сточных вод.