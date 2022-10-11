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Курочка сменила Анисимову во главе регоператора "Экология-Новосибирск"

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI
Внешний управляющий теперь считается руководителем регоператора по вывозу ТБО в Новосибирской области
В Новосибирской области руководителем регионального оператора по обращению с отходами официально стала внешний управляющий Ирина Курочка. О таких юридических действиях сообщает система СПАРК-Интерфакс
Сюжет
Мусор

«ООО «ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК» «Руководитель компании изменился с: Анисимова Лариса Александровна на: ФИО – Курочка Ирина Владимировна,  должность – внешний управляющий», - информирует «СПАРК-Интерфакс». Смена руководства произошла в рамках процедуры банкротства, которая была инициирована самой компанией. Теперь руководителем мусорного регоператора в Новосибирской области считается внешний управляющий.

 

Появилась информация об изменениях в руководстве новосибирского регоператора по работе с ТБО
Фото: СПАРК-Интерфакс

Однако, как пояснил депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, это не означает, что Лариса Анисимова уходит с поста гендиректора. Она продолжить руководить текущей оперативной деятельностью компании. 

"Внешний управляющий разбирается с финансовым положением предприятия, теперь все финансовые операции будут под контролем внешнего управляющего. А одна из подписей будет Анисимовой. Она - гендиректор, никто ее не увольнял, сама она не увольнялась", - подчеркнул Агеенко в разговоре с Атас.инфо.

Ирине Курочке 44 года, кроме "Экологии-Новосибирск" она числится конкурсным управляющим еще в 6 компаниях, среди которых выделяется скандально известная фирма по торговле автомобилями "СЛК-Моторс Юг". Кроме того, Курочка занимается процедурами банкротства в МУП ЖЭО рабочего поселка Линево, в новосибирской аптечной компании ООО "Капитал", животноводческом хозяйстве "Пихтовское" Колыванского района, финансовой компании "Сибирьторг" и в компании "Томск Экосервис", в качестве деятельности которой указан сбор и обработка сточных вод.

В сентябре 2022 по данным системы «СПАРК-Интерфакс» новосибирский регоператор по вывозу ТБО - ООО «Экология-Новосибирск» было участником 1888 судебных дел. В рамках 62-х судебных дел, тянущихся месяцы и годы, кредиторы требуют с компании 2.471 млрд. рублей.

В рамках 62-х судебных дел кредиторы требуют с "Экологии-Новосибирск" 2.471 млрд. рублей.
Фото: СПАРК-Интерфакс
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ООО "Экология-Новосибирск", принадлежащая группе "ВИС", начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. Контракт был заключен на 10 лет. Как ранее подчеркивали в компании, несмотря на введение процедуры банкротства, "Экология-Новосибирск" продолжает текущую деятельность.

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#Экология#Новосибирская область#Регоператор#Банкротство#Мусор#Мусорная концессия 2022#Суд
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