Начнется ярмарка в субботу, 15 октября, о чем ранее сообщали в мэрии. Палатки разместят между домами 26/1 и 28/1 на Богдана Хмельницкого. Ярмарка будет работать с 9 утра до 15 часов дня.
Что там продают: свежие овощи, фрукты, мед, посадочные материалы, а также рыбную, мясную, молочную продукцию и хлебобулочные изделия. В городской ярмарке примут участие продуктовые компании, сельскохозяйственные производители и сами фермеры.
Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился, как сильно любит посещать ярмарки. Он признался, что часто находит час в своем графике, чтобы самому лично прийти ны ярмарку пообщаться с продавцами и другими. Стоит заметить, что в октябре в Новосибирске запланировано еще 12 ярмарок.