atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медок и рыбка: 15 октября в Новосибирске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Сегодня, 01:49
Фото: 1MI

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Новосибирске 15 октября

В Новосибирске пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Рассказываем, когда она состоится и что там можно купить.

Начнется ярмарка в субботу, 15 октября, о чем ранее сообщали в мэрии. Палатки разместят между домами 26/1 и 28/1 на Богдана Хмельницкого. Ярмарка будет работать с 9 утра до 15 часов дня.

Что там продают: свежие овощи, фрукты, мед, посадочные материалы, а также рыбную, мясную, молочную продукцию и хлебобулочные изделия. В городской ярмарке примут участие продуктовые компании, сельскохозяйственные производители и сами фермеры.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился, как сильно любит посещать ярмарки. Он признался, что часто находит час в своем графике, чтобы самому лично прийти ны ярмарку пообщаться с продавцами и другими. Стоит заметить, что в октябре в Новосибирске запланировано еще 12 ярмарок. 

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
Подпишитесь
Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
Вчера, 10:31
Второклассник умер на уроке физкультуры в школе под Новосибирском
Сегодня, 09:37
Синоптики назвали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2022
Вчера, 08:11
В Новосибирске остановлен мусоросортировочный завод: что будет с раздельным сбором
Вчера, 10:34
Глава района из Новосибирской области поехал добровольцем на спецоперацию в Украине
Вчера, 18:42