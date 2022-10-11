Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился, как сильно любит посещать ярмарки. Он признался, что часто находит час в своем графике, чтобы самому лично прийти ны ярмарку пообщаться с продавцами и другими. Стоит заметить, что в октябре в Новосибирске запланировано еще 12 ярмарок.