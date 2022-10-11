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Мэрия Новосибирска закупила 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Для зимних улиц Новосибирска власти закупили 65 тысяч тонн противогололёдных смесей. Об этом сообщил глава департамента транспорта мэрии Константин Васильев.

Дороги и тротуары будут покрывать в основном солями и реагентом «Бионорд». Уже завершается поставка этих смесей в город.

«Был план закупить 47,5 тыс. тонн отсева дробления горных пород, 11,6 тыс. тонн соли, около 5 тыс. тонн «Бионорда». Закупка выполнена», - сказал мэру Локтю Васильев на «Часе прессы» 11 октября.

Также он отметил, что к зиме готовы 465 единиц техники для уборки улиц. Ещё подписываются договоры о подвозе машин для вывоза снега. Работы начнут проходить в круглосуточном режиме.

Кроме того, власти определили временные площадки для хранения снега. Вероятно, к этому делу подключат снегоплавильную станцию на Широкой.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Уборка
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