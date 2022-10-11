Мэрия Новосибирска закупила 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму

Дороги и тротуары будут покрывать в основном солями и реагентом «Бионорд». Уже завершается поставка этих смесей в город.
«Был план закупить 47,5 тыс. тонн отсева дробления горных пород, 11,6 тыс. тонн соли, около 5 тыс. тонн «Бионорда». Закупка выполнена», - сказал мэру Локтю Васильев на «Часе прессы» 11 октября.
Также он отметил, что к зиме готовы 465 единиц техники для уборки улиц. Ещё подписываются договоры о подвозе машин для вывоза снега. Работы начнут проходить в круглосуточном режиме.
Кроме того, власти определили временные площадки для хранения снега. Вероятно, к этому делу подключат снегоплавильную станцию на Широкой.