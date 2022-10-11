Мобилизованные мужчины рассказали о распорядке дня в НВВКУ в Новосибирске

Подъем у мобилизованных начинается в 06:00, а отбой в 22:00. В остальное дневное время проходят тренировки, а все приемы пищи только по расписанию. Встретиться с близкими можно можно после обеда в течение 60 минут ежедневно.
Мужчина заметил изменения в свое теле – он немного похудел и спали щеки. При этом стресса из-за распорядка дня он не испытывает, потому что служил в армии, пишет Сиб,фм.
Однако он скучает по домашним прелестям – душу, удобному дивану и домашней еде. Но, все это он смог «вкусить» в увольнительном, когда его отпустили с 20:00 до 08:00.