atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованные мужчины рассказали о распорядке дня в НВВКУ в Новосибирске

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
Призванный в рамках частичной мобилизации рассказал о распорядке дня в военном училище НВВКУ, где он с остальными проходит обучение перед отправкой на спецоперацию в Украине.

Подъем у мобилизованных начинается в 06:00, а отбой в 22:00. В остальное дневное время проходят тренировки, а все приемы пищи только по расписанию. Встретиться с близкими можно можно после обеда в течение 60 минут ежедневно.

Мужчина заметил изменения в свое теле – он немного похудел и спали щеки. При этом стресса из-за распорядка дня он не испытывает, потому что служил в армии, пишет Сиб,фм.

Однако он скучает по домашним прелестям – душу, удобному дивану и домашней еде. Но, все это он смог «вкусить» в увольнительном, когда его отпустили с 20:00 до 08:00.

#Александр Кондратьев#Спецоперация#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Частичная мобилизация#Спецоперация на Украине#Мобилизация#Война
Подпишитесь
Курочка сменила Анисимову во главе регоператора "Экология-Новосибирск"
Сегодня, 11:01
Самые громкие смерти детей в школах Новосибирска в 2022 году
Сегодня, 12:42
Золотая осень 2022 заканчивается в Новосибирске - пять лучших фото
Сегодня, 14:53
Общегородской субботник состоится в Новосибирске 15 октября
Сегодня, 10:40
Новосибирский губернатор Травников объявил о выплатах по 100 тысяч мобилизованным
Вчера, 10:31
Новосибирцев предупредили о взрывах гранат на полигоне в Кольцово
Сегодня, 14:57