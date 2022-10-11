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Posted 11 октября 2022, 09:07

Published 11 октября 2022, 09:07

Modified 11 октября 2022, 09:07

Updated 11 октября 2022, 09:07

Новосибирец пожаловался антимонопольщикам на недостоверную рекламу «Быстронома»

Новосибирец пожаловался антимонопольщикам на недостоверную рекламу «Быстронома»

11 октября 2022, 09:07
Фото: 1MI.
Житель Новосибирска возмутился недостоверной рекламой «Быстронома» и пожаловался в региональное УФАС, о чем сказано на сайте управления.

Выяснилось, что покупателю магазина «Быстронома» пришло сообщение о скидке в 30%. Однако на деле же скидка составляла лишь 15%.

«Поводом для возбуждения дела стало обращение покупателя, которому была предоставлена скидка 15% вместо заявленных в рекламной SMS-рассылке 30%», — сообщают в УФАС.

В итоге антимонопольщики решили, что в рекламе была раскрыта не вся информация. К примеру, акция распространялась только на товары с желтыми ценниками, но покупатель был не осведомлен. Ведомство вынесло «Быстроному» предупреждение.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022
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