Новосибирец пожаловался антимонопольщикам на недостоверную рекламу «Быстронома»

Posted 11 октября 2022, 09:07
Published 11 октября 2022, 09:07
Modified 11 октября 2022, 09:07
Updated 11 октября 2022, 09:07
Выяснилось, что покупателю магазина «Быстронома» пришло сообщение о скидке в 30%. Однако на деле же скидка составляла лишь 15%.
«Поводом для возбуждения дела стало обращение покупателя, которому была предоставлена скидка 15% вместо заявленных в рекламной SMS-рассылке 30%», — сообщают в УФАС.
В итоге антимонопольщики решили, что в рекламе была раскрыта не вся информация. К примеру, акция распространялась только на товары с желтыми ценниками, но покупатель был не осведомлен. Ведомство вынесло «Быстроному» предупреждение.