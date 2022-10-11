Новосибирский зоопарк поменял полярного волка на овцебыка

Из сибирского зоопарка в «Орто-Дойду» (Якутия) улетела самка полярного волка. Также в новый дом отправилась пара обыкновенных глухарей. Из «Орто-Дойду» в Новосибирск прислали овцебыка - потомка расселённых по тундровой зоне Якутии животных, родившегося весной 2022 года.
Для перелета были соблюдены все ветеринарно-санитарных требований авиаперелетов. Теперь животные начали обживаться на новом месте. Интересно, что Якутский зоопарк работает в условиях северного экстремально холодного климата.
Напомним, что ранее реакцию манула на первый снег запечатлели в Новосибирском зоопарке. На фотографиях заметно, что кошачья мордочка у Пепе слишком недоумевающая. Он щурится и закрывает глаза.