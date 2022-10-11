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Новосибирский зоопарк поменял полярного волка на овцебыка

Сегодня, 08:40
Фото: atas.info
Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило поменял полярного волка на овцебыка, рассказали в управлении Россельхознадзора по региону.

Из сибирского зоопарка в «Орто-Дойду» (Якутия) улетела  самка полярного волка. Также в новый дом отправилась  пара обыкновенных глухарей. Из «Орто-Дойду» в Новосибирск прислали овцебыка - потомка расселённых по тундровой зоне Якутии животных, родившегося весной 2022 года.

Для перелета были соблюдены все ветеринарно-санитарных требований авиаперелетов. Теперь животные начали обживаться на новом месте. Интересно, что Якутский зоопарк работает в условиях северного экстремально холодного климата.

Напомним, что ранее реакцию манула на первый снег запечатлели в Новосибирском зоопарке. На фотографиях заметно, что кошачья мордочка у Пепе слишком недоумевающая. Он щурится и закрывает глаза.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Зоопарк
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