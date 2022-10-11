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Общегородской субботник состоится в Новосибирске 15 октября

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI
Жители Новосибирска выйдут на общегородской субботник 15 октября. Об этом сообщил заместитель мэра города Олег Клемешов в ходе «Часа прессы» 11 октября.

Заммэра отметил, что в день проведения субботника в Новосибирске ожидается плюсовая температура воздуха. Вероятно, это будут последние теплые выходные, поэтому лучше раньше начать наводить чистоту в городе.

«Поучаствовать в субботники сможет любой желающий – будет выдача инвентаря. Мы определили даты и места бесплатного приема мусора. С 13 по 18 октября эту работу будут осуществлять Левобережный и Гусинобродский полигоны», - сказал Клемешов.

Он также добавил, что на субботник нужно привлечь коллективы хозяйственные и промышленных предприятий, управляющие компании. Уборку необходимо провести во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к административным зданиям, у памятников и других знаковых мест.

«Я обращаю внимание на то, что за неделю строго необходимо успеть вывести все мешки с мусором на полигоны. Ответственным за субботник назначаю Олега Клемешова», - заключил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Субботник#Мэр#Уборка
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