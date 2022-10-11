Общегородской субботник состоится в Новосибирске 15 октября

Заммэра отметил, что в день проведения субботника в Новосибирске ожидается плюсовая температура воздуха. Вероятно, это будут последние теплые выходные, поэтому лучше раньше начать наводить чистоту в городе.
«Поучаствовать в субботники сможет любой желающий – будет выдача инвентаря. Мы определили даты и места бесплатного приема мусора. С 13 по 18 октября эту работу будут осуществлять Левобережный и Гусинобродский полигоны», - сказал Клемешов.
Он также добавил, что на субботник нужно привлечь коллективы хозяйственные и промышленных предприятий, управляющие компании. Уборку необходимо провести во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к административным зданиям, у памятников и других знаковых мест.
«Я обращаю внимание на то, что за неделю строго необходимо успеть вывести все мешки с мусором на полигоны. Ответственным за субботник назначаю Олега Клемешова», - заключил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.