РЭО: Более трети мусорных полигонов в России оцифровали при помощи дронов

На начало октября удалось совершить облеты 350 объектов захоронения отходов из 800. В целом в 2022 году в планах создать цифровые модели 500 полигонов. Об этом пишет 360tv.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев назвал проблемой отсутствие объективной информации о захоронениях мусора. Никто не знает, в каком состоянии находятся полигоны и сколько отходов там реально складировать. Оператор наладил работу, благодаря которой соответствующие данные можно будет получить. В текущем году запущен проект по облету мусорных полигонов беспилотниками. Буцаев подчеркнул, что в первую очередь облеты помогли обнаружить нарушения на полигонах. Например, где-то мусор складируют на смежном участке. С воздуха можно больше узнать о состоянии объектов. Лишь так получится понять, сколько отходов вообще можно там разместить.
В РЭО раскрыли подробности инициативы. Есть ряд этапов построения 3D-модели полигонов. В первую очередь беспилотник, на котором установлен лидар, пролетает над объектом. После идут построение ортофотоплана и ситуационных планов и привязка документации. Далее создается трехмерная модель полигона. Потом делается тепловой прогноз заполняемости и прогноз эксплуатации.
Отметим, что Российский экологический форум будет проходить в Московской области 10–11 октября. Организовал событие Российский экологический оператор. Форум проводят в рамках Российской экологической недели, которая завершится 16 октября.