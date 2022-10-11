РЭО: Более трети мусорных полигонов в России оцифровали при помощи дронов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев назвал проблемой отсутствие объективной информации о захоронениях мусора. Никто не знает, в каком состоянии находятся полигоны и сколько отходов там реально складировать. Оператор наладил работу, благодаря которой соответствующие данные можно будет получить. В текущем году запущен проект по облету мусорных полигонов беспилотниками. Буцаев подчеркнул, что в первую очередь облеты помогли обнаружить нарушения на полигонах. Например, где-то мусор складируют на смежном участке. С воздуха можно больше узнать о состоянии объектов. Лишь так получится понять, сколько отходов вообще можно там разместить.