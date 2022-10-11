РЭО: Объем инвестиций в строительство 8 экотехнопарков составит 17,6 млрд рублей

“Мы понимали, что без изменения РОП, к сожалению, участники рынка двигаться в сторону длительных проектов не будут. - сказал глава РЭО. - А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то, значит, те проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированы, а многие новые будут инициированы”.