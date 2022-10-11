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РЭО: Объем инвестиций в строительство 8 экотехнопарков составит 17,6 млрд рублей

Сегодня, 00:05
Выступая на Российском экологическом форуме, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в федеральных округах РФ будут построены экотехнопарки с мусороперерабатывающими заводами и предприятиями по производству продукции из вторсырья.

По его словам, строительство площадок будет осуществляться по принципу “одна площадка на один федеральный округ”. Он добавил, что уже 24 инвестора готовы вложить средства на сумму более 17,6 млрд рублей. Об этом пишет tass.ru.

“Мы везде завершаем изыскания в октябре текущего года, проектирование будет закончено в конце февраля следующего года, и выйдем на стройку после прохождения соответствующих экспертиз в апреле-мае следующего года”, - отметил Буцаев.

Кроме того, он напомнил, что строительство экотехнопарков стало возможным благодаря ожидаемому запуску обновленного института расширенной ответственности производителя (РОП).

“Мы понимали, что без изменения РОП, к сожалению, участники рынка двигаться в сторону длительных проектов не будут. - сказал глава РЭО. - А когда показываем источник, из которого возврат инвестиций будет совершен, повторюсь, даже если это 2025 год, то, значит, те проекты, которые были поставлены на паузу, будут реанимированы, а многие новые будут инициированы”. 

Отметим, что строительство экотехнопарков будет вестись в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На территории экотехнопарков возведут предприятия по утилизации отходов, которые смогут обеспечить ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

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