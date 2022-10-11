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Семья с шестью детьми спаслась из горящего ночью дома в Новосибирске

Вчера, 02:07
Фото: 1MI
В ночь на 11 октября в Новосибирске произошел пожар в частном доме, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Дом загорелся около часа ночи на улице Якушева. На место вызвали пожарных. Оказалось, что горели надворные постройки и стена дома, пламя стремительно распространялось к жилищу.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых и 6 детей. Информации о пострадавших нет. Всего в тушении пожара участвовали 27 человек и 8 единиц техники.

Напомним, что 8 октября взорвали Крымский мост. Это было сделано при помощи расположенной в фуре мощной бомбы – теракт могли совершить украинские нацисты. Что известно о происшествии и погибших – в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#2022#Пожар
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