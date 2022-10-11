Семья с шестью детьми спаслась из горящего ночью дома в Новосибирске

Дом загорелся около часа ночи на улице Якушева. На место вызвали пожарных. Оказалось, что горели надворные постройки и стена дома, пламя стремительно распространялось к жилищу.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых и 6 детей. Информации о пострадавших нет. Всего в тушении пожара участвовали 27 человек и 8 единиц техники.
Напомним, что 8 октября взорвали Крымский мост. Это было сделано при помощи расположенной в фуре мощной бомбы – теракт могли совершить украинские нацисты. Что известно о происшествии и погибших – в материале Atas.info.