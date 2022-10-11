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В Новосибирске власти намерены подать в суд на всех нерадивых дорожных подрядчиков

Сегодня, 04:24
Фото: atas.info
Мэрия Новосибирска намерена судиться со всеми компаниями, которые не выполняют гарантийные обязательства по исправлению дефектов дорожного полотна после ремонта. Глава города поручил так же взыскать ущерб, который нанесен бюджету вследствие некачественного ремонта

Мэр Новосибирска потребовал подать в суд на всех дорожных подрядчиков, которые до сих не приступили к устранению дефектов дорожного полотна в рамках гарантийных обязательств.

"Ставлю задачу не просто добиваться решения суда о понуждении к выполнению ремонтных работ, но и компенсации ущерба городу Новосибирску", - заявил Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 11 октября.

На текущий момент в городе на гарантии находятся 136 объектов, отремонтированных по нацпроекту БКД.  Проблемы выявлены на 110 из них, в целом более 300 замечаний. По данным на 10 октября устранено 73% замечаний. По данным начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева, на 24 участках дорог подрядчики так и не приступили к их устранению выявленных замечаний.

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