На текущий момент в городе на гарантии находятся 136 объектов, отремонтированных по нацпроекту БКД. Проблемы выявлены на 110 из них, в целом более 300 замечаний. По данным на 10 октября устранено 73% замечаний. По данным начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева, на 24 участках дорог подрядчики так и не приступили к их устранению выявленных замечаний.