Мэр Новосибирска потребовал подать в суд на всех дорожных подрядчиков, которые до сих не приступили к устранению дефектов дорожного полотна в рамках гарантийных обязательств.
"Ставлю задачу не просто добиваться решения суда о понуждении к выполнению ремонтных работ, но и компенсации ущерба городу Новосибирску", - заявил Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 11 октября.
На текущий момент в городе на гарантии находятся 136 объектов, отремонтированных по нацпроекту БКД. Проблемы выявлены на 110 из них, в целом более 300 замечаний. По данным на 10 октября устранено 73% замечаний. По данным начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева, на 24 участках дорог подрядчики так и не приступили к их устранению выявленных замечаний.