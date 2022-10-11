Валерий Лимаренко: Качество питания в школьных столовых под контролем правительства

Бесплатный полноценный завтрак для первой смены и вкусный обед для второй получают учащиеся начальных классов – с 1 по 4-ый, а также льготные категории школьников 5-11-классов. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области; дети с инвалидностью, сироты и дети, которых воспитывает только один родитель, а также ряд других категорий. Кроме того, рацион питания этих же категорий школьников обогащён питьевым молоком.