Валерий Лимаренко: За три года в Сахалинской области открыли 200 новых КФХ

На территории области сеть социальных магазинов представлена 147 объектами, из них 35 расположены в сельской местности. В текущем году сеть социальных магазинов пополнилась несколькими объектами, преимущественно в селах. Развивается и фирменная торговая сеть на сегодня она включает 476 магазинов разных форматов. Региональные производители активно развивают географию своих торговых сетей. В 2022 году открылись фирменные торговые точки в нескольких районах области, в том числе отдаленных. Не стали исключением и Курильские острова, сеть фирменных магазинов здесь расширяется за счет местных хлебопеков. Мобильная торговля включает 120 автолавок и киосков вида «Купава», из которых 81 единица приобретена за счет государственной поддержки. Услугами автолавок сегодня охвачено 36 небольших малолюдных поселений, в которых отсутствуют стационарные торговые предприятия.