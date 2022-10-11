Валерий Лимаренко: За три года в Сахалинской области открыли 200 новых КФХ

Под контролем губернатора Валерия Лимаренко на территории Сахалина и Курил действует устойчивая система поддержки агропромышленного комплекса. Результатом стало наращивание объемов производства и ассортимента, укрепление продовольственной независимости островного региона. О том, как проходит уборка и на какой урожай рассчитывают аграрии в 2022 году, какие новые виды продуктов выпускаются, какие форматы торговли активно развиваются, Sakh.online рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Андрей Речкин.
— Андрей Иванович, насколько Сахалинская область обеспечена собственными продуктами?
— Региональная самообеспеченность продукцией собственного производства оценивается достаточно высоко, при этом по отдельным наименованиям в последние годы значительно увеличен ее уровень. В сравнении с другими регионами Дальневосточного федерального округа на сегодня в Сахалинской области самая высокая обеспеченность овощами и куриным яйцом собственного производства — 66% и 91% соответственно. По молоку мы обеспечиваем себя на 64%, по мясу — на 22%, по картофелю — на 95%, и эти показатели соответствуют Доктрине продовольственной безопасности России.
В последние годы в островном регионе активно развиваются предприятия по выращиванию сельхозкультур в закрытом грунте, что определило высокий уровень самообеспеченности региона тепличными овощами: на 100% население области обеспечено огурцами, томатами — на 91%.
— Какие сферы сельского хозяйства области интенсивнее всего развиваются, за счет чего?
— В целом на территории Сахалинской области динамично развивается весь агропромышленный комплекс: и растениеводство, и животноводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. За последние три года на островах появилось более 200 новых крестьянско-фермерских хозяйств, площадь обрабатываемых земель увеличена на 20%. Высоких показателей островным аграриям помогает достичь система государственной поддержки сельхозпредприятий, действующая в регионе, а также за счет реализации крупных инвестиционных проектов.
К примеру, за три года сумма инвестиций в сельское хозяйство Сахалина и Курил составила 7,7 млрд рублей с ежегодным приростом в 1,3 млрд рублей. Так, в сфере животноводства реализован первый этап на 1900 голов дойного стада проекта по строительству животноводческого комплекса на 3 800 коров и строительства завода по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Вышел на проектную мощность свиноводческий комплекс на 62 000 голов. Сейчас ведется реконструкция птицефабрики «Островная». Это одно из крупнейших птицеводческих хозяйств страны, входит в рейтинг «300 лучших сельскохозяйственных предприятий России».
В сфере растениеводства введены в эксплуатацию тепличные комплексы площадью 11,9 га и 0,93 га, которых специализируются на выращивании овощей и рассады. Мало того, планируется ввести в эксплуатацию к концу 2022 года тепличный комплекс на 2,9 га в Южно-Сахалинске. Первый урожай поступит потребителям уже в 2023-м.
На сахалинский рынок ежегодно выпускается около 140 наименований новых видов продукции. Например, за последние пару лет открылись колбасные цеха в северных районах области. Возобновили производство собственного мороженого, которого на Сахалине не было последние 20 лет. Из новшеств также можно отметить появление на рынке полукопченых колбас и продукции для детского питания. Для выпуска газированных напитков организовано производство углекислоты. Также в этом году впервые в островном регионе запущено промышленное производство твердых и полутвердых сыров от местных товаропроизводителей.
— Существуют ли меры поддержки предприятий агрокомплекса, сколько таких направлений?
— Не секрет, что Сахалинская область относится к неблагоприятным территориям для производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому поддержка сельхозпроизводителей — один из приоритетов работы губернатора Валерия Лимаренко и островного правительства. Для развития агропромышленного комплекса в области принята и успешно действует региональная программа. Подобной по масштабам нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Ее мероприятия направлены на поддержку сельского хозяйства, производства сырья и продовольствия.
В условиях внешнего давления областное правительство дополнительно усилило региональные меры поддержки сельскохозяйственной отрасли. Например, на региональном уровне увеличены объемы возмещения затрат на приобретение и доставку минеральных удобрений — с 30% до 50%, на проведение мелиорации — с 90% до 99%, на приобретение комбикормов для свиней и птицы — с 8 руб./кг до 17 руб./кг и т.д. Вообще, система мер поддержки агропромышленного комплекса содержит инструментарий по 43 направлениям, из них 13 реализуются по линии федерального бюджета.
— Уже можно подвести предварительные итоги нынешней уборочной страды. Оправдал ли собранный урожай ожидания по основным культурам?
— Массовая уборочная в Сахалинской области началась своевременно — в первой декаде сентября. Первыми к уборке приступили сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства южной части островного региона. Сейчас сбор идет во всех районах области. Пока аграрии в основном собирают картофель, а в октябре начнется уборка свеклы и моркови. Завершится уборочная сбором капусты традиционно в начале ноября.
В целом по итогу 2022 года среди сельхозпредприятий и фермерских хозяйств запланировано собрать картофеля не меньше уровня прошлого года, а именно 43 тысячи тонн, овощей открытого грунта — 22,4 тысячи тонн.
— Вырастить и собрать урожай недостаточно, как показывает практика. Необходимо еще и сохранить его до новых сборов. Что для этого делается в регионе?
— Для сохранения урожая в Сахалинской области модернизируются и строятся новые овощехранилища. Например, в прошлом году введено в эксплуатацию современное овощехранилище на 3 тысячи тонн в одном из совхозов. В целом за последние годы возведены современные складские комплексы для сельхозпродукции общей вместимостью 20 тысяч тонн.
Также в настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект по строительству агропромышленного парка с оптово-распределительным центром. По его завершению, в регионе появится современный логистический центр с высокотехнологической инфраструктурой для хранения продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, а также торгово-выставочный комплекс.
— По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в области уделяется пристальное внимание развитию сети магазинов экономформата. Как продвигается эта работа сейчас?
— В Сахалинской области отмечена положительная динамика в развитии объектов экономформата. За 9 месяцев 2022 года количество таких торговых точек увеличилось на 27 единиц и составило на сегодня 743. К таким объектам относятся социальные магазины, фирменная торговая сеть местных производителей продуктов питания, мобильная торговля. До 25% регионального розничного товарооборота продовольственных товаров формируется за счет данных объектов торговли.
На территории области сеть социальных магазинов представлена 147 объектами, из них 35 расположены в сельской местности. В текущем году сеть социальных магазинов пополнилась несколькими объектами, преимущественно в селах. Развивается и фирменная торговая сеть на сегодня она включает 476 магазинов разных форматов. Региональные производители активно развивают географию своих торговых сетей. В 2022 году открылись фирменные торговые точки в нескольких районах области, в том числе отдаленных. Не стали исключением и Курильские острова, сеть фирменных магазинов здесь расширяется за счет местных хлебопеков. Мобильная торговля включает 120 автолавок и киосков вида «Купава», из которых 81 единица приобретена за счет государственной поддержки. Услугами автолавок сегодня охвачено 36 небольших малолюдных поселений, в которых отсутствуют стационарные торговые предприятия.
— Проводятся ли в регионе продовольственные сельскохозяйственные ярмарки, во всех ли населенных пунктах, кто в них участвует?
— Во всех муниципальных образованиях островного региона семь дней в неделю ярмарочные площадки принимают своих покупателей. Они действуют в самых разнообразных форматах: ежедневные, сельскохозяйственные, универсальные, тематические и выходного дня. На ярмарках в широком ассортименте реализуются продукция, в первую очередь, местного производства. Это сезонные овощи, зелень, ягода, мед, яйцо, мясо и мясная гастрономия, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, морепродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукция общественного питания и многое другое.
Администрациями муниципальных образований Сахалинской области для организации ярмарок определено 89 площадок для организации ярмарок, из которых 37 действуют на постоянной основе. С начала года проведено более 8 тысяч ярмарок. Этот формат торговли весьма популярен и у жителей Сахалина и Камчатки, закупающих на ярмарках сезонную свежую, экологически чистую местную продукцию, и у самих участников. Как правило, это местные сельхозтоваропроизводители, поэтому ими весьма востребован дополнительный рынок сбыта, а также формат общения напрямую с потребителями, позволяющий узнать отзывы о своей продукции, предпочтения и вкусы покупателей.