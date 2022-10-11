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Вице-премьер Абрамченко предложила сделать Российскую экологическую неделю ежегодной

Вчера, 12:24
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю (РЭН) и сделать ее ежегодной. Об этом она сообщила во время пленарного заседания Российского экологического форума «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам», который проходит в рамках РЭН.

Как сообщает телеканал “360”, по мнению Абрамченко, россияне, деятельность которых связана с экологической отраслью, заслужили подобное мероприятие на ежегодной основе. Она отметила, что на РЭН будут обсуждаться не только вопросы создания циклической экономики, но и экологическая повестка в целом. Вице-премьер напомнила, что земля досталась нам не по наследству, и мы должны ее передать нашим детям, и чем больше ресурсов сохранится, тем лучше. Об этом нужно думать уже сегодня, отметила Абрамченко.

Подводя промежуточные итоги мусорной реформы, вице-премьер рассказала о планах по развитию отрасли на ближайшие годы.

За последние три года в России было создано более 30 тысяч рабочих мест, стали появляться новые, уникальные отечественные технологии работы с отходами. В 2021 году кабмин направил 1,5 миллиарда рублей на организацию раздельного сбора отходов в регионах — закупку контейнеров. В текущем году на эти цели выделен 1 миллиард рублей, в 2023 году планируется направить еще 500 миллионов рублей.

Также 10 миллиардов рублей выделено на строительство предприятий по обращению с отходами — восемь экотехнопарков будет создано в России, чтобы сортировать и утилизировать отходы. Площадки для них выбрали в каждом федеральном округе. Абрамченко заявила, что к 2024 году работа будет завершена.

Российский экологический форум проходит с 10 по 11 октября в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Форум проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится с 10 по 16 октября.

Ранее с инициативой учредить РЭН выступил глава РЭО Денис Буцаев.

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