Вице-премьер Абрамченко предложила сделать Российскую экологическую неделю ежегодной

Как сообщает телеканал “360”, по мнению Абрамченко, россияне, деятельность которых связана с экологической отраслью, заслужили подобное мероприятие на ежегодной основе. Она отметила, что на РЭН будут обсуждаться не только вопросы создания циклической экономики, но и экологическая повестка в целом. Вице-премьер напомнила, что земля досталась нам не по наследству, и мы должны ее передать нашим детям, и чем больше ресурсов сохранится, тем лучше. Об этом нужно думать уже сегодня, отметила Абрамченко.