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Золотая осень 2022 заканчивается в Новосибирске - пять лучших фото

Сегодня, 07:53
Фото: atas.info
Новосибирск прощается на следующей неделе с самой красивой порой – золотой осенью. А пока красочные виды не занесло снегом, Atas.info покажет пять лучших фотографий с улиц мегаполиса в период уходящего октября 2022.

Осень в этом году порадовала новосибирцев теплом, а также удивила погодными аномалиями. В сентябре заморозки сменялись бабьем летом - месяц завершился снежными метелями. Такие условия помогли созреть красным ягодкам рябины.

Фото: atas.info

Улицы столицы Сибири замело желтыми листиками только в начале октября. И уже скоро горожанам придется прощаться с золотыми видами.

Фото: atas.info
Фото: atas.info

Осень в Новосибирске отразилась на природе и животном мире. Даже в Березовой роще уже полиняли постоянные обитатели -ручные белки. Они сменили рыжие шубки на серые.

Фото: atas.info

Золотая осень завершится в городе уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, с 17 октября похолодает до минусовых температур, заморозки принесут бесконечные дожди и снежные вьюги.

Фото: atas.info

Напомним, ранее блогер составит топ мест для лучших осенних фотографий в Новосибирске. Координаты локации смотрите на сайте Atas.info.

#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Осень#Погода#Природа#Алина Шефер
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