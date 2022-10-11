Золотая осень 2022 заканчивается в Новосибирске - пять лучших фото

Новосибирск прощается на следующей неделе с самой красивой порой – золотой осенью. А пока красочные виды не занесло снегом, Atas.info покажет пять лучших фотографий с улиц мегаполиса в период уходящего октября 2022.

Осень в этом году порадовала новосибирцев теплом, а также удивила погодными аномалиями. В сентябре заморозки сменялись бабьем летом - месяц завершился снежными метелями. Такие условия помогли созреть красным ягодкам рябины. Фото: atas.info Улицы столицы Сибири замело желтыми листиками только в начале октября. И уже скоро горожанам придется прощаться с золотыми видами. Фото: atas.info Фото: atas.info Осень в Новосибирске отразилась на природе и животном мире. Даже в Березовой роще уже полиняли постоянные обитатели -ручные белки. Они сменили рыжие шубки на серые. Фото: atas.info Золотая осень завершится в городе уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, с 17 октября похолодает до минусовых температур, заморозки принесут бесконечные дожди и снежные вьюги. Фото: atas.info Напомним, ранее блогер составит топ мест для лучших осенних фотографий в Новосибирске. Координаты локации смотрите на сайте Atas.info.