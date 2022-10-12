ГИБДД ищет собравшего букет нарушений водителя автобуса в Новосибирске

Только за один день, 11 октября, водитель общественного транспорта маршрута «Микрорайон Чистая Слобода - Белые Росы» нарушил несколько ПДД. Он хитро объехал пробку по обочине, потом проехал по встречной полосе.
Пресс-служба ГИБДД Новосибирска сообщила, что водителя автобуса №43 уже ищут. Все нарушения проверят и тогда ему будет грозить административная ответственность.
Напомним, в сентябре инспекторы ДПС в Новосибирске обратили внимание на другого нарушителя - водителя автобуса № 13. Мужчина проезжал на красный сигнал светофора, а также пересекал двойную сплошную.