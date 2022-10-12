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ГИБДД ищет собравшего букет нарушений водителя автобуса в Новосибирске

Сегодня, 02:40
Фото: 1MI
Водителя №43 начали разыскивать сотрудники ГИБДД за опасную езду в Новосибирске. На него пожаловались горожане в соцсетях.

Только за один день, 11 октября, водитель общественного транспорта маршрута «Микрорайон Чистая Слобода - Белые Росы» нарушил несколько ПДД. Он хитро объехал пробку по обочине, потом проехал по встречной полосе.

Пресс-служба ГИБДД Новосибирска сообщила, что водителя автобуса №43 уже ищут. Все нарушения проверят и тогда ему будет грозить административная ответственность.

Напомним, в сентябре инспекторы ДПС в Новосибирске обратили внимание на другого нарушителя - водителя автобуса № 13. Мужчина проезжал на красный сигнал светофора, а также пересекал двойную сплошную.  

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Общественный транспорт#Гибдд#Алина Шефер
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