Глава РЭО Буцаев: Экосбор направят на мусорные заводы в рамках концессий

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, новые правила дают возможность дополнительно финансировать региональные концессионные проекты, где наиболее низкий уровень бюджетной обеспеченности (менее 0,75). Помимо комплексных объектов, средства можно будет направить на создание или реконструкцию объектов обработки, а также утилизации. Об этом пишет tass.ru.
“Важно, что будут поддержаны именно концессионные проекты. Концессионные сделки зарекомендовали себя, охватывают более 80% рынка. В 2022 году мы получили заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте РФ в рамках концессий, на 2023 год - еще около 35 заявок в 21 регионе. Общая сумма заявок оценивается в 311 млрд рублей. Концессионное соглашение предполагает, что мы финансируем до 95% от общего объема инвестиций”, - добавил глава РЭО.
Напомним, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 1770 “О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 467” появилась новая статья расходования средств экологического сбора, которые поступают в федеральный бюджет, а именно на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, которые требуются для осуществления деятельности в области обращения с ТКО, в рамках концессионных договоров.
Как отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам ППК “Российский экологический оператор” Георгий Петришин, ранее законодатели уже предусмотрели возможность расходования уплаченного предпринимателями экологического сбора на строительство и реконструкцию объектов, которые необходимы для сферы обращения с отходами, а также на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора и возмещение утилизаторам понесенных ими затрат.
“В связи с тем, что концессионный подход в реализации инвестиционных проектов получил большой отклик в регионах, принято решение расширить возможность использования средств экологического сбора на поддержку таких инвестпроектов”, - указал Георгий Петришин.
Как отмечается, реформирование отрасли обращения с отходами было начато в России 1 января 2019 года. Цель реформы - сделать обращение с мусором более цивилизованным, а также решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.