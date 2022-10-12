Глава РЭО Буцаев: Экосбор направят на мусорные заводы в рамках концессий

“Важно, что будут поддержаны именно концессионные проекты. Концессионные сделки зарекомендовали себя, охватывают более 80% рынка. В 2022 году мы получили заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте РФ в рамках концессий, на 2023 год - еще около 35 заявок в 21 регионе. Общая сумма заявок оценивается в 311 млрд рублей. Концессионное соглашение предполагает, что мы финансируем до 95% от общего объема инвестиций”, - добавил глава РЭО.