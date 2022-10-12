Как получить загранпаспорт за рубежом, не въезжая в РФ – пошаговая инструкция 2022

Posted 12 октября 2022, 04:29
Published 12 октября 2022, 04:29
Modified 12 октября 2022, 04:29
Updated 12 октября 2022, 04:29
Да, так как гражданин России может получить загранпаспорт прямо за рубежом. Это делают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ в иностранных государствах. Однако стоит помнить, что в некоторых странах российских посольств и консульств просто нет. В случае отсутствия данных ведомств, необходимо обратиться в посольство соседнего государства. Кстати, российское консульство можно найти на карте сайта МИД России.
Точных временных ограничений нет. Процедура оформления нового документа зависит от страны и скорости работы почты. Но в целом, документ оформляется за три месяца, если не возникает каких-либо форс-мажорных ситуаций.
Все требования к получателю паспорта выдвигает МИД России. Это не зависит от страны пребывания. Полный перечень опубликован на сайте. Вот некоторые документы:
Для несовершеннолетних заявителей пакет документов будет больше.