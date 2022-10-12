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Posted 12 октября 2022, 04:29

Published 12 октября 2022, 04:29

Modified 12 октября 2022, 04:29

Updated 12 октября 2022, 04:29

Как получить загранпаспорт за рубежом, не въезжая в РФ – пошаговая инструкция 2022

Как получить загранпаспорт за рубежом, не въезжая в РФ – пошаговая инструкция 2022

12 октября 2022, 04:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Частичная мобилизация в России
Срок действия загранпаспорта истекает, а вы проживаете в другой стране? Не переживайте, документ можно оформить прямо за границей. Куда обращаться и какие документы требуются, читайте в материале Atas.info.

Можно ли получить заграник за границей?

Да, так как гражданин России может получить загранпаспорт прямо за рубежом. Это делают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ в иностранных государствах. Однако стоит помнить, что в некоторых странах российских посольств и консульств просто нет. В случае отсутствия данных ведомств, необходимо обратиться в посольство соседнего государства.  Кстати, российское консульство можно найти на карте сайта МИД России.

 

Сколько по времени делается загранпаспорт?

Точных временных ограничений нет. Процедура оформления нового документа зависит от страны и скорости работы почты. Но в целом, документ оформляется за три месяца, если не возникает каких-либо форс-мажорных ситуаций.

 

Какие документы необходимо предъявить в консульстве?

Все требования к получателю паспорта выдвигает МИД России. Это не зависит от страны пребывания. Полный перечень опубликован на сайте. Вот некоторые документы:

  • загранпаспорт и действующий паспорт;
  • заявление о выдаче паспорта;
  • цветные фотографии;
  • чек об оплате госпошлины.

Для несовершеннолетних заявителей пакет документов будет больше.

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