Лавочки для свиданий с мобилизованными появились у НВВКУ в Новосибирске

Сибирячка рассказала Сиб.фм, что в месте проведений свиданий становится с каждый днем более цивилизованно – там изначально можно было только через забор разговаривать, а щас эту территорию огородили и можно вместе посидеть на лавочке.
Некоторые люди уже начали называть эти лавочки «местами для поцелуев», потому что пары начинают целовать друг друга в щеки и прочее.
График свиданий с мобилизованными остался неизменным — с 16:00 до 18:00 часов. В основном все берут с собой домашнюю еду.
Своему супругу Светлана традиционно везет любимые мужем котлеты, колбасу и картофельное пюре. Несмотря на то, что питаются мобилизованные хорошо, они все худеют из-за физических нагрузок.