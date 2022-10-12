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Лавочки для свиданий с мобилизованными появились у НВВКУ в Новосибирске

Сегодня, 14:20
Фото: Сиб.фм
В Новосибирске в лесу возле военного училища НВВКУ установили лавочки и туалеты для благоприятных свиданий с призванными мужчинами в рамках частичной мобилизации.

Сибирячка рассказала Сиб.фм, что в месте проведений свиданий становится с каждый днем более цивилизованно – там изначально можно было только через забор разговаривать, а щас эту территорию огородили и можно вместе посидеть на лавочке. 

Некоторые люди уже начали называть эти лавочки «местами для поцелуев», потому что пары начинают целовать друг друга в щеки и прочее. 

График свиданий с мобилизованными остался неизменным — с 16:00 до 18:00 часов. В основном все берут с собой домашнюю еду.

Своему супругу Светлана традиционно везет любимые мужем котлеты, колбасу и картофельное пюре. Несмотря на то, что питаются мобилизованные хорошо, они все худеют из-за физических нагрузок.

Фото: Сиб.фм
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