Власти провели ускоренную подготовку к осуществлению выплат – заявлений и обращений никаких подавать не нужно, потому что деньги будут отправлять по спискам из формирования, где находятся мобилизованные.
Средства будут приходить на те счета, которые указали призванные. Первые списки уже получена, а сейчас они находятся в обработка. Деньги первым в списках должны будут прийти уже 13 октября.
Стоит отметить, что данная выплата распространяются на всех граждан, которые были мобилизованы с 21 сентября 2022 года, и их семьи.
В комплекс мер соцподдержки включены: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в том числе плата за капитальный ремонт, в размере 50%, обеспечение бесплатным питанием детей – учеников с 5 по 11 класс, чьи отцы были мобилизованы, а также компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%.