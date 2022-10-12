В комплекс мер соцподдержки включены: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в том числе плата за капитальный ремонт, в размере 50%, обеспечение бесплатным питанием детей – учеников с 5 по 11 класс, чьи отцы были мобилизованы, а также компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%.