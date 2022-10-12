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Мобилизованные начнут получать допвыплаты в Новосибирской области с 13 октября

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Призванные в рамках частичной мобилизации начнут получать дополнительные выплаты в размере 100 тысяч рублей в Новосибирской области с 13 октября. Информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Власти провели ускоренную подготовку к осуществлению выплат – заявлений и обращений никаких подавать не нужно, потому что деньги будут отправлять по спискам из формирования, где находятся мобилизованные. 

Средства будут приходить на те счета, которые указали призванные. Первые списки уже получена, а сейчас они находятся в обработка. Деньги первым в списках должны будут прийти уже 13 октября.

Стоит отметить, что данная выплата распространяются на всех граждан, которые были мобилизованы с 21 сентября 2022 года, и их семьи. 

В комплекс мер соцподдержки включены: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в том числе плата за капитальный ремонт, в размере 50%, обеспечение бесплатным питанием детей – учеников с 5 по 11 класс, чьи отцы были мобилизованы, а также компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%.

#Частичная мобилизация в России#Общество#Спецоперация#Политика#Новосибирская область#Новосибирск#Частичная мобилизация#Деньги#Выплаты#Соцподдержка#Александр Кондратьев
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