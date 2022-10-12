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Мобилизованным вернут деньги за берцы и экипировку в Новосибирске

Сегодня, 07:50
Фото: Правительство НСО
Власти Новосибирска пообещали вернуть семьям мобилизованных потраченные деньги на форму. Об этом рассказала представитель департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева.

Призывникам компенсируют расходы на термобелье, обувь и военную экипировку. Для этого нужны только паспорт и чеки.

«Мы планируем упростить процедуру возврата средств до предоставления одного паспорта. Максимальный размер компенсации не сообщим», - сказала Незамаева.

При этом она отметила, что семьям мобилизованных в среднем помогают выплатами от 20 000 до 100 000 рублей. Также им могут посодействовать в покупке одежды, оплате лечения и других услуг.

Напомним, ранее Atas.info опубликовал список льгот и выплат для семей мобилизованных в Новосибирской области.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация в России#Общество#Частичная мобилизация#Выплаты
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