Мобилизованным вернут деньги за берцы и экипировку в Новосибирске

Призывникам компенсируют расходы на термобелье, обувь и военную экипировку. Для этого нужны только паспорт и чеки.
«Мы планируем упростить процедуру возврата средств до предоставления одного паспорта. Максимальный размер компенсации не сообщим», - сказала Незамаева.
При этом она отметила, что семьям мобилизованных в среднем помогают выплатами от 20 000 до 100 000 рублей. Также им могут посодействовать в покупке одежды, оплате лечения и других услуг.
Напомним, ранее Atas.info опубликовал список льгот и выплат для семей мобилизованных в Новосибирской области.