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Новосибирский экс-депутат без пальца Астафьев получил повестку на мобилизацию

Сегодня, 11:23
Фото: «АСТ-54», личная страница Астафьева во «ВКонтакте» / НГС
Экс-депутату Колыванского района Новосибирской области Алексею Астафьеву вручили повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации сразу после ареста за неповиновение полицейским – ему больше 50 лет и нет пальца.

Помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров рассказала НГС, что Астафьева арестовали прямо на сессии депутатов и вручили повестку в военный комиссариат. 

Рената заявила, что политик не сопротивлялся полицейским, но именно за неповиновение законным требованиям его арестовали на пять суток. Коммунист вышел сегодня из изолятора, но на звонки еще не отвечает.
 
Странности добавляет тот факт, что депутату уже больше 50 лет, у него нет указательного пальца на правой руке – это выглядит, как политический заказ, утверждают в издании. 

Депутата теперь лишили полномочий, а еще могут отправить и на спецоперацию в Украине. Сулейманов готовит жалобу в прокуратуру на действия военкомата. 

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