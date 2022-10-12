Новосибирский экс-депутат без пальца Астафьев получил повестку на мобилизацию

Рената заявила, что политик не сопротивлялся полицейским, но именно за неповиновение законным требованиям его арестовали на пять суток. Коммунист вышел сегодня из изолятора, но на звонки еще не отвечает.



Странности добавляет тот факт, что депутату уже больше 50 лет, у него нет указательного пальца на правой руке – это выглядит, как политический заказ, утверждают в издании.