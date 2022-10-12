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Стал известен прогноз погоды на ноябрь 2022 года в Новосибирске

Сегодня, 02:23
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска ожидают заморозки и снегопады весь ноябрь 2022 года. Прогнозы последний месяц осени составили онлайн-сервисы погоды.

По данным Gismeteo, снежные осадки и -5°C придут в город уже 2 ноября. Подобная погода задержится до конца месяца. В среднем температура воздуха во вторую неделю ноября составит до -2 по Цельсию. Ясные дни – 1 и 10 числа.

Плюсовые температуры до +3°C в первые дни ноября обещает сервис «Погода Mail.ru». По их прогнозам, солнечных дней ждать не стоит.

Среднесуточная температура месяца 6°C под знаком минус. Морозы придут к концу месяца, тогда же и ожидаются постоянные снегопады с сильным ветром.

«Яндекс.Погода» обещает в первую неделю ноября дожди и холода до -5…-7 по Цельсию. Специалисты ожидают один солнечный день 12 числа осеннего месяца.  

С 6 ноября начнет ежедневно падать снег. Он полностью нароет мегаполис к началу зимы.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег
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