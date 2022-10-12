По данным Gismeteo, снежные осадки и -5°C придут в город уже 2 ноября. Подобная погода задержится до конца месяца. В среднем температура воздуха во вторую неделю ноября составит до -2 по Цельсию. Ясные дни – 1 и 10 числа.
Плюсовые температуры до +3°C в первые дни ноября обещает сервис «Погода Mail.ru». По их прогнозам, солнечных дней ждать не стоит.
Среднесуточная температура месяца 6°C под знаком минус. Морозы придут к концу месяца, тогда же и ожидаются постоянные снегопады с сильным ветром.
«Яндекс.Погода» обещает в первую неделю ноября дожди и холода до -5…-7 по Цельсию. Специалисты ожидают один солнечный день 12 числа осеннего месяца.
С 6 ноября начнет ежедневно падать снег. Он полностью нароет мегаполис к началу зимы.