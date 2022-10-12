Телеграм-канал «Нефть и Капитал» признан одним из лучших в конкурсе «Энергия пера»

«Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой, — счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придется жаловаться на недостаток работы. Энергетика — это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!» — отметил во вступительной речи Дмитрий Песков.