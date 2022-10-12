Телеграм-канал «Нефть и Капитал» признан одним из лучших в конкурсе «Энергия пера»

Как отмечается, телеграм-канал «Нефть и Капитал», входящий в холдинг 1MI, замкнул тройку лидеров в номинации «Лучший телеграм-канал, блог об энергетике». Награду получил главный редактор одноименного телеграм-канала Владимир Бобылев. Холдинг 1MI выступил информационным партнером мероприятия, сообщает oilcapital.ru.
Другие награды достались Александру Фролову, автору телеграм-канала «Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым», а также Марату Баширову, редактору телеграм-канала «Политджойстик».
Всего на конкурс «Энергия пера» поступило 143 заявки, которые предстояло оценить независимым экспертам. Лучшие вошли в шорт-лист, на основе которого жюри определило победителей. В жюри конкурса вошли Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК); Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС; Владимир Желонкин, генеральный директор издательского дома «КоммерсантЪ»; Олег Ананьев, исполнительный директор агентства «Россия сегодня».
Для большей объективности в ходе присуждения наград пресс-службы компаний — членов ассоциации «Глобальная энергия», а именно «Газпром», «Россети», «Сургутнефтегаз» — в конкурсе участие не принимали.
«Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой, — счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придется жаловаться на недостаток работы. Энергетика — это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!» — отметил во вступительной речи Дмитрий Песков.
Церемония награждения лауреатов премии прошла в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» с участием Сергея Брилева, президента ассоциации «Глобальная энергия», которая явилась организатором конкурса, а также генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.