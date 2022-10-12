«Траст»: На публичные торги выставят имущество автохолдинга «Гема» в Подмосковье и ЛО

На продажу будут выставлены три здания под автосалоны в городе Краснознаменск в Московской области. Здания располагаются на территории торгового парка «Краснознаменск» на ул. Березовая Аллея и подходят под размещение автотехцентров и автосалонов. К объектам подведены все инженерные коммуникации, включая пожарную сигнализацию, автоматическую систему пожаротушения и дымоудаления, интернет и телефонию. Общая площадь зданий — 18 тыс. кв. м, они расположены на участках общей площадью 25,5 тыс. кв. м.
Также на торги будут выставлены два земельных участка промышленного назначения на первой линии федеральной трассы Ярославское шоссе — в селе Тарасовка Пушкинского района Московской области. Земли площадью 140 тыс. кв. м свободны от строений и коммуникаций. В непосредственной близости от земельных участков находятся города Пушкино, Ивантеевка, Королев и Мытищи.
Кроме того, на территории Новой Москвы будут выставлены на продажу нежилое здание, две открытые площадки и земельные участки в индустриальном парке «Юг» на первой линии Симферопольского шоссе, в поселении Рязановское Московской области. Площадь здания составляет 1,2 тыс. кв. м. Площадь открытых асфальтированных площадок для обслуживания автомобилей — 20 тыс. кв. м. Площадь участков, которые будут выставлены на торги, — 133 тыс. кв. м.
На торгах будет также продаваться объект в Ленинградской области — производственно-складской комплекс на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. В комплекс «Волхонка» класса «С» входит восемь зданий общей площадью почти 7 тыс. кв. м, ангар, а также административно-бытовое здание площадью почти 4 тыс. кв. м. Объекты занимают участок размером 62 тыс. кв. м. Все здания оснащены современными инженерными коммуникациями. Комплекс расположен вблизи КАД (кольцевая автомобильная дорога) и аэропорта «Пулково».