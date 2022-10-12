В Новосибирской области закупят флаги на 765 000 ко Дню народного единства

Новосибирцы отметят День народного единства флэшмобом с флагами. Для этого сейчас закупают 1 050 флагов России на 765 тысяч рублей, гласит объявление на сайте госзакупок.

Конкурс на поставщика государственной символики стартовал 26 сентября. Ему предстоит организовать патриотическую акцию. И изначально цена этого контракта достигала почти 1 млн рублей. На 12 октября определен победитель, на плечи которого ляжет организация праздника и закупка флагов. Работ оценили в 804 659,53 руб. Флешмоб проведут во всех районах Новосибирской области. По плану, должны поднимать флаги и исполнять гимн РФ. Флаги закупят на 765 000 рублей. Организационные мероприятия подрядчик должен начать 28 октября 2022 года.