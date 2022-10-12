В Новосибирской области закупят флаги на 765 000 ко Дню народного единства

Конкурс на поставщика государственной символики стартовал 26 сентября. Ему предстоит организовать патриотическую акцию. И изначально цена этого контракта достигала почти 1 млн рублей.
На 12 октября определен победитель, на плечи которого ляжет организация праздника и закупка флагов. Работ оценили в 804 659,53 руб.
Флешмоб проведут во всех районах Новосибирской области. По плану, должны поднимать флаги и исполнять гимн РФ.
Флаги закупят на 765 000 рублей. Организационные мероприятия подрядчик должен начать 28 октября 2022 года.