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В Новосибирской области закупят флаги на 765 000 ко Дню народного единства

Сегодня, 01:49
Фото: 1MI
Новосибирцы отметят День народного единства флэшмобом с флагами. Для этого сейчас закупают 1 050 флагов России на 765 тысяч рублей, гласит объявление на сайте госзакупок.

Конкурс на поставщика государственной символики стартовал 26 сентября. Ему предстоит организовать патриотическую акцию. И изначально цена этого контракта достигала почти 1 млн рублей.

На 12 октября определен победитель, на плечи которого ляжет организация праздника и закупка флагов. Работ оценили в 804 659,53 руб.

Флешмоб проведут во всех районах Новосибирской области. По плану, должны поднимать флаги и исполнять гимн РФ.

Флаги закупят на 765 000 рублей. Организационные мероприятия подрядчик должен начать 28 октября 2022 года.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Флаг
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