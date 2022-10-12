Валерий Лимаренко: на поддержку регионального агропрома направлено 3,5 млрд рублей

За последние три года одним из востребованных направлений бизнеса стало хлебопечение. С начала года 2022 года запущено шесть новых хлебопекарных производств в Курильском, Южно-Курильском, Невельском, Поронайском, Углегорском и Корсаковском районах, позволяющих обеспечивать свежей хлебобулочной продукцией население отдаленных населенных пунктов Сахалинской области. Также отмечается тенденция: региональные сети фирменных магазинов на Курильских островах расширяются, в том числе, и за счёт местных хлебопёков.