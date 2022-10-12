Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска начали возводить в сентябре 2019 года в рамках подготовки к МЧМ по хоккею-2023. Однако в 2022 году соревнования отменили, но власти уверяли, что арена все равно будет готова в срок. Кроме того, по ходу строительства менялись не только даты сдачи объекта, но и стоимость самого контракта. Сначала работы оценивали в 10 млрд руб., потом сумма выросла до 14,4 млрд руб.