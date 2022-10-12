В помещениях билетных касс, которые располагаются рядом с основным зданием нового левого дворца спорта, строители начали установку пропускных турникетов. В ближайшее время начнется установка современного оборудования для бесконтактного досмотра болельщиков, сообщили в среду, 12 октября, в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Внутри помещения ледовой арены продолжается монтаж кресел на трибунах, мультимедийного и светового оборудования. Параллельно идут работы по благоустройству территории вокруг стадиона, говорится в сообщении.
На минувшей неделе заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что "отсутствие надлежащего контроля" со стороны региональных властей приводит к постоянными переносами дат сдачи нового ЛДС.
Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска начали возводить в сентябре 2019 года в рамках подготовки к МЧМ по хоккею-2023. Однако в 2022 году соревнования отменили, но власти уверяли, что арена все равно будет готова в срок. Кроме того, по ходу строительства менялись не только даты сдачи объекта, но и стоимость самого контракта. Сначала работы оценивали в 10 млрд руб., потом сумма выросла до 14,4 млрд руб.