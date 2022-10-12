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Входные турникеты смонтировали в новом ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 09:13
Фото: atas.info
Турникеты для прохода болельщиков к билетным кассам начали устанавливать на стройплощадке ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска
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ЛДС

В помещениях билетных касс, которые располагаются рядом с основным зданием нового левого дворца спорта, строители начали установку пропускных турникетов. В ближайшее время начнется установка современного оборудования для бесконтактного досмотра болельщиков, сообщили в среду, 12 октября, в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Внутри помещения ледовой арены продолжается монтаж кресел на трибунах, мультимедийного и светового оборудования. Параллельно идут работы по благоустройству территории вокруг стадиона, говорится в сообщении.

 

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На минувшей неделе заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что "отсутствие надлежащего контроля" со стороны региональных властей приводит к  постоянными переносами дат сдачи нового ЛДС.

Напомним, ЛДС на левом берегу Новосибирска начали возводить в сентябре 2019 года в рамках подготовки к МЧМ по хоккею-2023. Однако в 2022 году соревнования отменили, но власти уверяли, что арена все равно будет готова в срок. Кроме того, по ходу строительства менялись не только даты сдачи объекта, но и стоимость самого контракта. Сначала работы оценивали в 10 млрд руб., потом сумма выросла до 14,4 млрд руб.

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#Город#ЛДС#Строительство#Хоккей#Нацпроект
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