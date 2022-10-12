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Заворачивал в плед и бил: новосибирца обвинили в издевательствах над 5-летним сыном

Сегодня, 05:36
Фото: 1MI
В Новосибирской области 32-летнего мужчину обвинили в истязаниях своего 5-летнего сына – он избивал его через плед, не кормил и даже не давал ходить в туалет. Информацию предоставили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следователей, издевательства происходили с марта 2020 года до мая 2022 года в доме по улице Тельмана в селе Довольное. Мужчина напивался и начинал всячески мучать ребенка, например, заворачивая его в плед и нанося удары по разным частям тела, чтобы не оставлять следы. 

Горе-отец также не пускал гулять своего сына, лишал его еды и запрещал ходить в туалет. 

Мужчина был заключен под стражу после заявления в полицию от матери несовершеннолетнего, а вину он признал. Расследование уголовного дела завершено, теперь оно перейдет в суд для рассмотрения и принятия решения по наказанию.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирская область#Избиение#Дети#Побои#Следственный комитет#Уголовное дело#Суд
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