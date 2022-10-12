Заворачивал в плед и бил: новосибирца обвинили в издевательствах над 5-летним сыном

По данным следователей, издевательства происходили с марта 2020 года до мая 2022 года в доме по улице Тельмана в селе Довольное. Мужчина напивался и начинал всячески мучать ребенка, например, заворачивая его в плед и нанося удары по разным частям тела, чтобы не оставлять следы.
Горе-отец также не пускал гулять своего сына, лишал его еды и запрещал ходить в туалет.
Мужчина был заключен под стражу после заявления в полицию от матери несовершеннолетнего, а вину он признал. Расследование уголовного дела завершено, теперь оно перейдет в суд для рассмотрения и принятия решения по наказанию.