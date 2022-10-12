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Жители Новосибирска продают в интернете более 100 бронежилетов

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Частные лица и компании продают на «Авито» более 100 бронежилетов в Новосибирске за цену от 8 до 25 тысяч рублей.

Журналисты ВFM-Новосибирск узнали у трех продавцов защитной экипировки откуда у них бронежилеты и были ли в пользования. Выяснилось, что двое оказались бывшими сотрудниками охранных предприятий – они продают те, которыми не пользуются. Один из них заявил, что указал минимальную цену, потому что не хочет навариваться. 

При этом попадаются объявления и компаний-производителей бронежилетов под заказ. Однако у них настолько много работы, что предзаказы открыты только на апрель 2023 года. 

Защитную экипировку трудно и долго делать из-за того, что в хороших компаниях её делают под рост и вес человека, чтобы ему было удобно в этом передвигаться при боевых действиях.

#Александр Кондратьев#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация на Украине#Частичная мобилизация#Мобилизация#Бронежилеты
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