Жители Новосибирска продают в интернете более 100 бронежилетов

Журналисты ВFM-Новосибирск узнали у трех продавцов защитной экипировки откуда у них бронежилеты и были ли в пользования. Выяснилось, что двое оказались бывшими сотрудниками охранных предприятий – они продают те, которыми не пользуются. Один из них заявил, что указал минимальную цену, потому что не хочет навариваться.